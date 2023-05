OMG! वनडे रैंकिंग में विराट कोहली-रोहित शर्मा से भी आगे निकला आयरलैंड का यह बल्लेबाज, देखें लेटेस्ट रैंकिंग

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने गुरुवार को मेंस वनडे रैंकिंग (ICC ODI rankings) में बल्लेबाजों की रैंकिंग जारी कर दी. लेटेस्ट रैंकिंग में आयरलैंड के युवा बल्लेबाज हैरी टेक्टर (Harry Tector) बल्लेबाजों की लिस्ट में सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं. टेक्टर अब भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा से भी आगे निकल गए हैं.

23 साल के टेक्टर ने कोहली को को पछाड़कर सातवां स्थान हासिल कर लिया है. विराट अब आठवें स्थान पर खिसक गए हैं. उन्होंने क्विंटन डिकॉक को भी पीछे छोड़ दिया है. डिकॉक आईसीसी वनडे रैंकिंग में खिसक कर नौवें स्थान पर आ गए हैं. पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम 886 रेटिंग अंकों के साथ रैंकिंग में टॉप पर बने हुए हैं.

आयरलैंड के स्टार बल्लेबाज हैरी लेटेस्ट रैंकिंग में कोहली और डिकॉक के अलावा रोहित शर्मा (10वां स्थान), स्टीव स्मिथ (11वां स्थान) और जोस बटलर (15वां स्थान) से भी आगे निकल गए हैं. वहीं, शुभमन गिल पांचवे स्थान पर बने हुए हैं.