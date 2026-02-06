  • Hindi
T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो सकते हैं हर्षित राणा, घुटने में लगी चोट- बढ़ी भारत की चिंता

T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से पहले ही भारत को झटका लगा है. प्रैक्टिस मैच में चोटिल हुए हर्षित राणा टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं. उनके घुटने में चोट लगी थी.

Harshit Rana May Ruled Out of T20 World Cup 2026: भारत के युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा (Harshit Rana) का पहले टी20 वर्ल्ड कप में खेलने का सपना यहीं टूट सकता है. उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में घुटने पर चोटि लगी थी, जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा था. अब खबरें आ रही हैं कि यह युवा ऑलराउंडर टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है. शनिवार से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट में भारत मुंबई के वानखेड़े मैदान पर अमेरिका के खिलाफ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत करेगा.

इस मैच से पहले भारत के कप्तान सूर्याकुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, जहां उन्होंने हर्षित की चोट पर अपडेट देते हुए बताया, ‘हर्षित की चोट अच्छी नहीं दिख रही है. लेकिन वह टूर्नामेंट में बने रहेंगे या नहीं इस पर आज फैसला होगा.’

भारत नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में उतरा था, यहां घुटने पर चोट खाए हर्षित को बीच में ही मैदान छोड़ना पड़ा था. इस अभ्यास मैच में चोटिल होने से पहले इस 24 वर्षीय तेज गेंदबाज ने सिर्फ एक ही ओवर फेंका था, जिसमें उन्होंने 16 रन खर्च किए थे.

सूर्यकुमार यादव ने कहा, ‘उन्हें (हर्षित राणा) अभी तक बाहर नहीं किया गया है. फिजियो उनकी जांच कर रहे हैं. लेकिन मुझे लगता है कि आज हमें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है. लेकिन यह अच्छा नहीं लग रहा है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है.’

बता दें हर्षित राणा भारतीय टीम में तेज गेंदबाजी विभाग संभालने के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर निचले क्रम में बैटिंग के लिए भी बढ़िया विकल्प लाते हैं. पिछले कुछ समय में उन्होंने अपने बल्ले का जलवा भी दिखाया है.  इस युवा खिलाड़ी ने अपने करीब डेढ़ साल के करियर में 2 टेस्ट, 14 वनडे और 9 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें क्रमश: 4, 26 और 9 विकेट झटके हैं. इसके अलावा वनडे में उन्होंने एक हाफ सेंचुरी भी बनाई है.

