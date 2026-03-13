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IPL 2026 से बाहर हुए हर्षित राणा, फिर भी मिलेंगे करोड़ों! आखिर क्या है वजह?
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 शुरू होने से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को ब
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 शुरू होने से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बड़ा झटका लगा है. टीम के तेज गेंदबाज हर्षित राणा को पूरा टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है. बता दें हर्षित राणा पिछले कुछ सालों में टीम के अहम गेंदबाज बनकर उभरे थे और डेथ ओवरों में उनकी गेंदबाजी ने कई मैचों में टीम को जीत दिलाई थी. लेकिन इस बार चोट की वजह से वह आईपीएल 2026 में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. खास बात यह है कि सीजन से बाहर होने के बावजूद उन्हें पूरे चार करोड़ रुपये की सैलरी मिलने वाली है.
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