IPL 2026 से बाहर हुए हर्षित राणा, फिर भी मिलेंगे करोड़ों! आखिर क्या है वजह?

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 शुरू होने से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को ब

Published date india.com Published: March 13, 2026 9:32 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
IPL 2026 से बाहर हुए हर्षित राणा, फिर भी मिलेंगे करोड़ों! आखिर क्या है वजह?

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 शुरू होने से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बड़ा झटका लगा है. टीम के तेज गेंदबाज हर्षित राणा को पूरा टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है. बता दें हर्षित राणा पिछले कुछ सालों में टीम के अहम गेंदबाज बनकर उभरे थे और डेथ ओवरों में उनकी गेंदबाजी ने कई मैचों में टीम को जीत दिलाई थी. लेकिन इस बार चोट की वजह से वह आईपीएल 2026 में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. खास बात यह है कि सीजन से बाहर होने के बावजूद उन्हें पूरे चार करोड़ रुपये की सैलरी मिलने वाली है.

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गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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