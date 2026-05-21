By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
क्या IPL में खत्म हो चुका है MS Dhoni का सफर! CSK के आखिरी लीग मैच से पहले रांची लौटे
चेन्नई सुपर किंग्स की टीम गुरुवार को खेले जाने वाले आखिरी लीग मैच के लिए अहमदाबाद में पहुंच गई है लेकिन टीम के स्टार और पूर्व कप्तान एमएस धोनी साथ नहीं गए. उन्होंने अपने शहर रांची का रुख कर लिया.
IPL 2026 में महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का मैदान पर जादू शायद अब नहीं ही दिखेगा. प्लेऑफ की दौड़ को लेकर मुश्किल में फंसी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम गुरुवार को अपने आखिरी लीग मैच के लिए अहदाबाद पहुंच चुकी है. इस बार धोनी टीम के साथ नहीं दिखे हैं. माही इस सीजन की शुरुआत से पहले ही चोटिल हो गए थे, जब उनकी पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव हो गया. इस चोट के बावजूद वह कई मौकों पर मैच से पहले टीम के साथ अभ्यास करते दिखे लेकिन वह किसी भी मैच में खेल नहीं पाए.
सोमवार (18 मई) को CSK ने अपने घरेलू मैदान पर सीजन का आखिरी मैच खेलने उतरी थी. इस मैच से पहले धोनी से फैन्स को उम्मीदें थी कि वह आज टीम के घरेलू मैदान पर खेलकर इस लीग से संन्यास का ऐलान कर देंगे. 44 वर्षीय धोनी ने यहां भी फैन्स को गच्चा दे दिया. पिंडली की चोट के बाद उनके अंगूठे में चोट लग गई है और उसमें सूजन बताई गई है, जिसके चलते उनका मैच में खेलना संभव नहीं था.
View this post on Instagram
अब उम्मीद थी कि वह शायद सीजन का आखिरी मैच खेलने के लिए खुद को उपलब्ध रखेंगे लेकिन धोनी इस बार अहमदाबाद नहीं पहुंचे हैं. सीएसके की टीम अहमदबाद में गुरुवार शाम को अपना मैच खेलेगी और इस मैच से पहले ही धोनी अपने गृह नगर रांची पहुंच गए हैं.
View this post on Instagram
CSK के बैटिंग कोच माइकल हसी ने टीम के आखिरी लीग मैच से पहले बताया, ‘मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि धोनी टीम के साथ यहां (अहमदाबाद) नहीं हैं, लेकिन अगर हम क्वॉलीफाई कर लेते हैं, तो वह निश्चित रूप से टीम के साथ (प्लेऑफ में) वापस जुड़ जाएंगे. उनके अंगूठे में थोड़ी सूजन है. वह अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं लेकिन इस मैच के लिए वह तैयार नहीं होंगे. अगर हम प्लेऑफ में पहुंच जाते हैं तो उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएंगे.
View this post on Instagram
ऐसे में अब कई जानकार मान रहे हैं कि धोनी के आईपीएल करियर का यहां शांत अंत हो गया है. हालांकि इस लीग से धोनी के संन्यास की अटकलें 2020 से ही लगती रही हैं, जब उन्होंने 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी. धोनी बीते 6 साल से इन कयासों को लगतार गलत साबित करते आए हैं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें