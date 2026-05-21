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क्या IPL में खत्म हो चुका है MS Dhoni का सफर! CSK के आखिरी लीग मैच से पहले रांची लौटे

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम गुरुवार को खेले जाने वाले आखिरी लीग मैच के लिए अहमदाबाद में पहुंच गई है लेकिन टीम के स्टार और पूर्व कप्तान एमएस धोनी साथ नहीं गए. उन्होंने अपने शहर रांची का रुख कर लिया.

Published date india.com Updated: May 21, 2026 12:11 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Chennai Super Kings
एमएस धोनी @Chennai Super Kings/Instagram

IPL 2026 में महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का मैदान पर जादू शायद अब नहीं ही दिखेगा. प्लेऑफ की दौड़ को लेकर मुश्किल में फंसी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम गुरुवार को अपने आखिरी लीग मैच के लिए अहदाबाद पहुंच चुकी है. इस बार धोनी टीम के साथ नहीं दिखे हैं. माही इस सीजन की शुरुआत से पहले ही चोटिल हो गए थे, जब उनकी पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव हो गया. इस चोट के बावजूद वह कई मौकों पर मैच से पहले टीम के साथ अभ्यास करते दिखे लेकिन वह किसी भी मैच में खेल नहीं पाए.

सोमवार (18 मई) को CSK ने अपने घरेलू मैदान पर सीजन का आखिरी मैच खेलने उतरी थी. इस मैच से पहले धोनी से फैन्स को उम्मीदें थी कि वह आज टीम के घरेलू मैदान पर खेलकर इस लीग से संन्यास का ऐलान कर देंगे. 44 वर्षीय धोनी ने यहां भी फैन्स को गच्चा दे दिया. पिंडली की चोट के बाद उनके अंगूठे में चोट लग गई है और उसमें सूजन बताई गई है, जिसके चलते उनका मैच में खेलना संभव नहीं था.

अब उम्मीद थी कि वह शायद सीजन का आखिरी मैच खेलने के लिए खुद को उपलब्ध रखेंगे लेकिन धोनी इस बार अहमदाबाद नहीं पहुंचे हैं. सीएसके की टीम अहमदबाद में गुरुवार शाम को अपना मैच खेलेगी और इस मैच से पहले ही धोनी अपने गृह नगर रांची पहुंच गए हैं.

CSK के बैटिंग कोच माइकल हसी ने टीम के आखिरी लीग मैच से पहले बताया, ‘मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि धोनी टीम के साथ यहां (अहमदाबाद) नहीं हैं, लेकिन अगर हम क्वॉलीफाई कर लेते हैं, तो वह निश्चित रूप से टीम के साथ (प्लेऑफ में) वापस जुड़ जाएंगे. उनके अंगूठे में थोड़ी सूजन है. वह अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं लेकिन इस मैच के लिए वह तैयार नहीं होंगे. अगर हम प्लेऑफ में पहुंच जाते हैं तो उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएंगे.

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ऐसे में अब कई जानकार मान रहे हैं कि धोनी के आईपीएल करियर का यहां शांत अंत हो गया है. हालांकि इस लीग से धोनी के संन्यास की अटकलें 2020 से ही लगती रही हैं, जब उन्होंने 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी. धोनी बीते 6 साल से इन कयासों को लगतार गलत साबित करते आए हैं.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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