PAK vs SA: पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच से बाहर हुआ ये गेंदबाज

वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है.

Hasan Ali ruled out of Pakistan vs South Africa Match: ICC वर्ल्ड कप 2023 में लगातार हार से परेशान पाकिस्तान टीम को तगड़ा झटका लगा है. टीम के तेज गेंदबाज हसन अली बीमार के चलते अगले मैच से बाहर हो गए हैं. पाकिस्तान टीम को अपना अगला मुकाबला 27 अक्टूबर को चेन्नई में साउथ अफ्रीका से खेलना है. ऐसे में हसन अली के बाहर होने से पाकिस्तान टीम पर बड़ी गाज गिर गई है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की है कि हसन अली बुखार से पीड़ित होने के कारण साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान के मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं.

पाकिस्तान टीम: बाबर आजम (कप्तान), शादाब खान, फखर जमां, इमाम-उल-हक, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद वसीम.