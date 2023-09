BAN vs NZ वनडे में हसन महमुद ने ईश सोढ़ी को किया रन आउट; कप्तान लिटन दास ने बल्लेबाज को वापस बुलाया तो भड़के फैंस

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट को लेकर आज तक एक मत नहीं बन पाया है. जब भी ऐसा कोई मामला सामने आता है तो फैंस और समीक्षक दो गुटों में बंट जाते हैं और कुछ ऐसा ही बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे में हुआ जब हसन महमुद (Hassan Mahmud) ने ईश सोढ़ी (Ish Sodhi) को नॉन स्ट्राइकर छोर पर रन आउट किया, जिसके तुरंत बाद बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास (Liton Das) ने कीवी क्रिकेटर को वापस बुला लिया.

दास के इस फैसले को लेकर क्रिकेट जगत दो गुटों में बंटा है. कुछ लोग बांग्लादेशी कप्तान की तारीफ कर रहे हैं और उनके इस फैसले को खेल भावना का उदाहरण बता रहे हैं. दूसरी तरफ कुछ फैंस इसे गलत बता रहे हैं और उनका मानना है कि कप्तान को अपने गेंदबाज का साथ हर हाल में देना चाहिए थे.

नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट हो लेकर कई बार विवाद में आ चुके भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन का भी यही कहना है. अश्विन ने मांकड़ को लेकर ट्वीट में कहा था कि गेंदबाज अपनी टीम के लिए ऐसा करता है ऐसे में उसे कप्तान का साथ मिलना चाहिए.

अश्विन ने चार साल पहले इंडियन प्रीमियर लीग मैच के दौरान जॉस बटलर (Jos Buttler) को इसी तरह से आउट किया था, जिसके लिए उनकी काफी आलोचना हुई थी. जिसके बाद भारतीय महिला टीम की दीप्ति शर्मा ने भी लंदन में खेले गए वनडे मैच में चार्ली डीन को नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट कर फिर विवाद खड़ा कर दिया था.

Ish Sodhi was run out at the non strikers end by Hasan Mahmud. The third umpire checked and gave OUT! But when Sodhi started walking out, skipper Litton Das and Hasan Mahmud called him back again. What a beautiful scene! Lovely spirit of the game. The hug at the end was wonderful… pic.twitter.com/GvrpjXcJwB

— SportsTattoo Media (@thesportstattoo) September 23, 2023