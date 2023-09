पाकिस्तान ने शुक्रवार को वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए अपनी टीम का ऐलान किया. 15 सदस्यीय टीम में एक बड़ा नाम शामिल नहीं था. युवा पेसर नसीम शाह पाकिस्तानी टीम में शामिल नहीं थे. एशिया कप 2023 में भारत के खिलाफ मुकाबले में वह चोटिल हो गए थे. उनके कंधे में चोट लगी थी जिसकी वजह से उन्हें बाहर होना पड़ा. नसीम शाह के स्थान पर पाकिस्तानी टीम में एक और तेज गेंदबाज हसन अली को शामिल किया गया है.

पाकिस्तान क्रिकेट के मुख्य चयनकर्ता इंजमाम-उल-हक ने कहा कि उन्हें वर्ल्ड कप की प्रोविजनल टीम में बदलाव करना पड़ा. पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने कहा कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हारिस राऊफ फिट हैं. वह वर्ल्ड कप में जाएंगे.

उन्होंने कहा, ‘हमें मजबूरी में एक बदलाव करना पड़ा है. नसीम शाह चोटिल हैं और इस बदकिस्मती से वह वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे. हाल ही में खत्म हुए एशिया कप के दौरान हमारे कुछ खिलाड़ी चोटिल हो गए थे. लेकिन मुझे यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि सभी खिलाड़ी फिट हैं और इस सबसे महत्त्वपूर्ण टूर्नमेंट में देश के लिए प्रदर्शन करने को लेकर काफी उत्साहित हैं. मुझे मेडिल पैनल से हारिस राउफ के बारे में सकारात्मक खबर मिली है. उन्होंने नैशनल क्रिकेट अकादमी, लाहौर में शैडो बॉलिंग शुरू कर दी है. और वह सिलेक्शन के लिए उपलब्ध होंगे.’

Shukar Alhumdulilah! It's an indescribable feeling to be able to play the World Cup for my country. InshAllah I will give my absolute best for Pakistan. Please remember me and our team in your prayers. Also a big thanks to my fans for always supporting me 🫶🏼#PakistanZindabad 🇵🇰 pic.twitter.com/Kul3zpbXis

— Hassan Ali 🇵🇰 (@RealHa55an) September 22, 2023