Having Sanju Samson In Csk Team Is Beneficial For Them Says Piyush Chawla

CSK की टीम में संजू सैमसन का होना फायदेमंद, धीमी शुरुआत की समस्या का करेंगे हल: पीयूष चावला

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफी समय से यह समस्या रही है कि वह पारी की शुरुआत धीमी करती है. लेकिन संजू टीम की इस समस्या का हल करेंगे.

IPL में पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलने की तैयारी कर रहे संजू सैमसन (Sanju Samson) अपनी टीम के लिए पहले ही बिग प्लस दिख रहे हैं. वह हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत का एक्स फैक्टर साबित हुए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे. इस शानदार फॉर्म के साथ वह येलो आर्मी में एंट्री करने को तैयार हैं. इससे भारत के पूर्व लेग स्पिनर पीयूष चावला को उम्मीद है कि यह संजू का सीएसके में होने उनके काम आएगा. उन्होंने कहा कि सीएसके को एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेलना है, जो उसका घरेलू मैदान है, यहां की पिच संजू सैमसन को काफी रास आएगी.

इस विकेटकीपर-बल्लेबाज को इस सीजन के ऑक्शन से पहले चेन्नई ने राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड किया है. सैमसन हाल ही में खत्म हुए टी20 वर्ल्ड कप में कुछ बेहतरीन पारियां खेलकर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में आ रहे हैं. इस टूर्नामेंट में विकेटकीपर-बल्लेबाज ने सुपर 8 मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार पारी खेली थी. वहीं, सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 42 गेंदों में 89 रनों की दमदार पारी खेली थी.

न्यूजीलैंड के खिलाफ खिताबी मुकाबले में सैमसन ने 89 रनों की लाजवाब पारी खेलते हुए भारतीय टीम को चैंपियन बनाने में अहम किरदार निभाया था. पीयूष चावला का मानना है कि संजू का फॉर्म में होना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आगामी सीजन में काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

उन्होंने ‘जियोहॉटस्टार’ से कहा, ‘संजू सैमसन अपने आप में एक मैच विनर हैं. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार तीन दमदार पारियां खेलकर अपने आलोचकों को गलत साबित करके दिखाया. चेन्नई की टीम उनकी फॉर्म से बहुत खुश होगी, क्योंकि सैमसन ने आईपीएल शुरू होने से ठीक पहले अपनी बेहतरीन फॉर्म हासिल कर ली है. यह चेन्नई फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है. चेन्नई की बात करें तो वहां की पिच जिस तरह से है वह निश्चित रूप से संजू सैमसन के लिए मुफीद होगी.’

आईपीएल 2026 के ऑक्शन से पहले सैमसन को राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपर किंग्स में रवींद्र जडेजा और सैम करन की जगह ट्रेड किया गया है. सैमसन ने 177 आईपीएल मैच खेले हैं और 30.95 की औसत से 4707 रन बनाए हैं. संजू आईपीएल में 3 शतक और 26 अर्धशतक लगा चुके हैं. सैमसन के पास कप्तानी करने का भी अच्छा खासा अनुभव मौजूद है.

चावला ने आगे कहा कि सैमसन का आक्रामक अंदाज चेन्नई की धीमी शुरुआत की समस्या को दूर करने में मदद करेगा. 37 वर्षीय चावला के अनुसार, सैमसन भारत की अंडर-19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे के साथ पारी का आगाज करेंगे. पिछले सीजन आयुष ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से काफी प्रभावित किया था.

(एजेंसी इनपुट से)