उसने अपने अहंकार को एक तरफ किया: मोहम्मद कैफ ने नीदरलैंड के खिलाफ बेन स्टोक्स के शतकीय पारी की तारीफ की

पूर्व भारतीय क्रिकेट मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने नीदरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड के 2023 विश्व कप लीग स्टेज मैच में शतक बनाने के लिए बेन स्टोक्स (Ben Stokes) की सराहना की है. भारतीय दिग्गज ने कहा कि इस पारी के दौरान स्टोक्स ने अपने अहंकार को एक तरफ रखकर टीम के लिए खेला.

बुधवार को पुणे में स्टोक्स ने 84 गेंदों पर 108 रन बनाए, जिसकी मदद से इंग्लैंड ने डच टीम को 340 रन का लक्ष्य दिया. इसके बाद उनके गेंदबाजों ने स्कॉट एडवर्ड्स एंड कंपनी को 179 रनों पर ढेर कर 160 रनों की शानदार जीत हासिल की और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालीफाई करने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा.

स्टार स्पोर्ट्स पर खेल की समीक्षा करते हुए, कैफ से बेन स्टोक्स की पारी पर कहा, “उन्होंने (स्टोक्स) अपने अहंकार को एक तरफ रख दिया. अगर आप लखनऊ मैच के बारे में बात करते हैं, तो वह मोहम्मद शमी के खिलाफ बॉजबॉल खेलने की कोशिश कर रहे थे, कि वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और अपने शॉट खेलेंगे. उन्होंने 10 गेंदें खेलीं और शून्य पर आउट हो गए.”

भारत के पूर्व क्रिकेटर ने मोहम्मद शमी के खिलाफ आउट होने से सबक लेने के लिए इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान की प्रशंसा की. उन्होंने बताया, “फिर वह अहमदाबाद पहुंचे. वहां उन्होंने 90 गेंदें खेलीं, (गेंदबाज को) सम्मान दिया, प्रदर्शन किया, अपनी फॉर्म हासिल की और आज शतक बनाया. इसलिए उन्होंने लखनऊ में शर्मिंदगी से सीखा कि उन्हें अच्छी गेंदों और हालातों का सम्मान करना होगा.”

“Bit of debate that you should have gone home, got your operation sorted…

“No, I don’t leave anyone hanging.”

Ben Stokes things pic.twitter.com/ri7BABJ00n

— Sky Sports Cricket (@SkyCricket) November 8, 2023