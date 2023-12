मुंबई इंडियंस में नई सोच लेकर आएंगे हार्दिक, रोहित थके नजर आ रहे थे...सुनील गावस्कर का बड़ा बयान

नई दिल्ली. अपने जमाने के दिग्गज भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर का मानना है कि मुंबई इंडियंस के नवनियुक्त कप्तान हार्दिक पंड्या इस टीम में नई सोच लेकर आएंगे, क्योंकि रोहित थके हुए नजर आ रहे थे और पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने बल्लेबाजी में पर्याप्त योगदान नहीं दिया.

भारत की टी20 टीम के कप्तान हार्दिक को मुंबई इंडियंस ने दुबई में मंगलवार को होने वाली आईपीएल नीलामी से पहले अपनी टीम से जोड़ा, मुंबई ने बाद में उन्हें अपना नया कप्तान नियुक्त किया. रोहित और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में शामिल हैं, इन दोनों की अगुवाई में उनकी टीम ने पांच-पांच खिताब जीते हैं. मुंबई इंडियंस हालांकि 2021 के बाद खिताब नहीं जीत पाया और 2022 में वह अंतिम स्थान पर रहा था.

गावस्कर ने कहा कि ऐसा रोहित के थके हुए होने के कारण हो सकता है क्योंकि वह लगातार सिर्फ आईपीएल टीम ही नहीं बल्कि भारत के कप्तान की भूमिका भी निभा रहे थे. गावस्कर ने स्टार स्पोर्टस से कहा,‘‘ हमें इसे (हार्दिक को मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाना) सही या गलत के रूप में नहीं देखना है, उन्होंने यह फैसला टीम के फायदे के लिए लिया है. हम कह सकते हैं कि रोहित का यहां तक कि बल्लेबाजी में भी योगदान थोड़ा कम हो गया है.

उन्होंने कहा, इससे पहले रोहित बल्लेबाजी में काफी योगदान देते थे लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वे नौवें या दसवें नंबर पर रहे हैं. पिछली बार उन्होंने प्लेऑफ में जगह बनाई, लेकिन मुंबई इंडियंस में जो जोश पहले दिखाई देता था वैसा नहीं दिखाई दिया. गावस्कर ने कहा, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह (रोहित) लगातार क्रिकेट खेलता रहा है जिससे वह थक गए होंगे. वह लगातार भारतीय टीम और फिर मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे थे.

