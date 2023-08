Heath Streak Alive Not Dead: जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक (Heath Streak Death News) की मौत की खबर X पर देने के कुछ घंटे बाद उनके साथी क्रिकेटर रहे हेनरी ओलंगा (Henry Olonga) ने दूसरा पोस्ट किया है. इस पोस्ट में उन्होंने कहा है कि हीथ स्ट्रीक अभी जिंदा हैं. हेनरी ओलंगा ने अपने नए पोस्ट में कहा, ‘हीथ स्ट्रीक की मौत की जो खबर बताई जा रही थी वही बढ़ा-चढ़ाकर’ बताई जा रही थी. उन्होंने कहा है कि उनकी स्ट्रीक से बात हुई है.

उन्होंने कहा, ‘मैं कन्फर्म करता हूं हीथ स्ट्रीक के निधन की खबर बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है. मैंने अभी उनसे बात की है. तीसरे अंपायर (ईश्वर) ने उन्हें वापस बुला दिया है. वह जिंदा है दोस्त.’