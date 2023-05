कभी सचिन-सौरव के लिए 'काल' रह चुके जिम्बाब्वे का यह खिलाड़ी अब लड़ रहा जिंदगी और मौत की जंग

जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक (Heath Streak) इस समय जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं. स्ट्रीक पिछले कुछ समय से गंभीर रूप से बीमार चल रहे हैं. जिम्बाब्वे क्रिकेट (ZC) ने खेल समुदाय से उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया है.

जिम्बाब्वे के लिए 65 टेस्ट और 189 वनडे मैच खेलने वाले पूर्व तेज गेंदबाज स्ट्रीक को कैंसर होने का पता चला है. वह इस समय साउथ अफ्रीका में हैं, जहां एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. जिम्बाब्वे के पूर्व शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति मंत्री और मानवाधिकार वकील डेविड कोल्टर्ट (David Coltart) ने हीथ स्ट्रीक के स्वास्थ्य की जानकारी दी है.

उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ” हीथ स्ट्रीक अपने आखिरी पड़ाव पर है. उनका परिवार ब्रिटेन से दक्षिण अफ्रीका जा रहा है.. लगता है अब कोई चमत्कार ही अब उन्हें बचा पाएगा. आप सबसे दुआ की दरखास्त है.”