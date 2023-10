Hindi Cricket Hindi

Heinrich Klaasen Century Against England In World Cup 2023

SA VS ENG: हेनरिक क्लासेन का तूफानी शतक, इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर कुटाई

हेनरिक क्लासेन ने सिर्फ 61 गेंद में अपना शतक पूरा किया. अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 10 चौका और चार छक्के लगाए.

Heinrich Klaasen (Photo-twitter)

मुंबई. साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन (Heinrich Klaasen Century) ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में तूफानी शतक जड़ा है. इंग्लैंड के खिलाफ मैच में उन्होंने सिर्फ 61 गेंद में शतक लगाया. उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की. उन्होंने 67 गेंद में 109 रन बनाए. विश्व कप का यह उनका पहला शतक है.

हेनरिक क्लासेन ने 109 रन की पारी में 12 चौका और चार छक्के लगाए. हेनरिक क्लासेन के वनडे करियर का यह चौथा शतक (Heinrich Klaasen Century) है. उन्होंने विश्व कप में साउथ अफ्रीका के लिए तीसरा सबसे तेज शतक लगाया है. एडन मारक्रम के नाम 49 गेंद में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड है.

वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक:

49 बॉल- एडन मार्करम (SA) vs श्रीलंका, दिल्ली 2023

50 बॉल- केविन ओ’ब्रायन (IRE) vs इंग्लैंड, बेंगलुरु 2011

51 बॉल- ग्लेन मैक्सवेल (AUS) vs श्रीलंका, सिडनी 2015

52 बॉल- एबी डिविलियर्स (SA) vs वेस्टइंडीज, सिडनी 2015

57 बॉल- इयॉन मॉर्गन (ENG) vs अफगानिस्तान, मैनचेस्टर 2019

61 बॉल- हेनरिक क्लासेन (SA) vs इंग्लैंड, मुंबई 2023

