दक्षिण अफ्रीका के एक और बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट कहा अलविदा, भारत के खिलाफ खेला था आखिरी मैच

जोहानिसबर्ग: डीन एल्गर के बाद दक्षिण अफ्रीका के एक और बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. विकेटकीपर-बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन (Heinrich Klaasen) ने सोमवार (8 जनवरी) को क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट से संन्यास लेनी की घोषणा कर दी. क्लासेन ने अपने इंस्टाग्राम पर संन्यास लेने की जानकारी दी. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हालांकि अब तक केवल चार ही टेस्ट मैच खेले हैं. क्लासेन ने 2019 में रांची में भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था. उन्होंने अपना अंतिम पिछले साल वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था.

32 साल के क्लासेन ने अपने चार टेस्ट मैच में 13 की औसत ते 104 रन बनाए. इसमें उनका बेस्ट स्कोर 35 रन का है, जोकि उन्होंने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था. क्लासेन ने हालांकि कहा है कि वह लिमिटेड ओवरों के क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के लिए खेलना जारी रखेंगे. क्लासेन के नाम फर्स्ट क्लास मैचों में 46.09 का औसत है.

क्लासेन हाल में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले दक्षिण अफ्रीका के दूसरे बल्लेबाज हैं. उनसे पहले डीन एल्गर ने हाल में रेड बॉल क्रिकेट को अलविदा कहा था. एल्गर ने भारत के खिलाफ केपटाउन में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था, जिसमें भारत को 7 विकेट से जीत मिली थी.

Another Test retirement in the Proteas camp as wicket-keeper batter steps away from red-ball cricket 👇

— ICC (@ICC) January 8, 2024