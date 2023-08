PAK vs NEP Asia Cup 2023 मैच नहीं देख पाए हों तो देखें Highlights

मुल्तान: कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) और इफ्तिखार अहमद (Iftikhar Ahmed) की शतकीय पारियों और दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 131 गेंद में 214 रन की रिकॉर्ड साझेदारी के बाद गेंदबाजों के प्रभावशाली प्रदर्शन के दम पर पाकिस्तान ने एशिया कप (Asia Cup 2023) एकदिवसीय टूर्नामेंट के पहले मैच में बुधवार को यहां नेपाल को 238 रन के बड़े अंतर से हरा दिया.

पाकिस्तान ने ग्रुप ए के इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 342 रन बनाने के बाद नेपाल की पारी को 23.4 ओवर में 104 रन पर समेट दिया.

दोनों देशों के बीच यह पहला एकदिवसीय मैच था. पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने नेपाल के गेंदबाजों की अनुभवहीनता का पूरा फायदा उठाया. नेपाल के फील्डर्स ने खराब प्रदर्शन कर पाकिस्तान के बल्लेबाजों को 25 से 30 अधिक रन बनाने का मौका दिया.

बाबर ने 131 गेंद की पारी में 14 चौके और चार छक्के की मदद से 151 रन बनाए जबकि इफ्तिखार ने 71 गेंद की नाबाद पारी में 11 चौके और चार छक्के की मदद से 109 रन बनाये. दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 214 रन की साझेदारी पाकिस्तान के लिए नया रिकॉर्ड है. इससे पहले यह रिकॉर्ड यूनूस खान और उमर अकमल (176 रन) के नाम था.