विराट कोहली दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में से एक हैं और यही वजह है कि पूरी दुनिया में उनके करोड़ों फैन हैं. कोहली की बल्लेबाजी के फैन आम लोग ही नहीं बल्कि हॉलीवुड के एक्टर भी हैं. यकीन न हो तो आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देख सकते हैं जिसमें एक हॉलीवुड एक्टर कोहली की तारीफ करते नहीं थक रहा है. इस एक्टर का नाम जैक ब्लैक है जिसने कोहली को क्रिकेट का माइकल जॉर्डन करार दिया है.

वीडियो में जैक ब्लैक कहते हैं- विराट कोहली मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं. वह क्रिकेट की दुनिया के माइकल जॉर्डन हैं. बता दें, माइकल जॉर्डन बॉस्केटबॉल के महान खिलाड़ी रहे हैं.