'लगता है विराट और रोहित करेंगे वर्ल्ड कप में बॉलिंग', रोहित के इस जवाब के क्या हैं मायने

नई दिल्ली. भारत ने जब साल 2011 का वर्ल्ड कप जीता था तब उस टीम में एक खास बात थी. उसमें कई ऐसे बल्लेबाज थे जो गेंदबाजी भी कर सकते थे. सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना और युवराज सिंह, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को गेंदबाजी के कई विकल्प देते थे. और साल 2023 में टीम इंडिया के पास टॉप ऑर्डर में ऐसे बल्लेबाज नहीं हैं जो गेंदबाजी में हाथ आजमा सकें. और कप्तान रोहित शर्मा भी इसे समझते हैं. साल 2023 भारतीय टीम के लिए बहुत अहम साल है. 30 अगस्त से एशिया कप की शुरुआत हो रही है. इसके बाद 5 अक्टूबर से वनडे वर्ल्ड की शुरुआत हो रही है. सोमवार को चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर और कप्तान रोहित ने टीम का ऐलान किया.

भारतीय टीम में केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की वापसी

इस टीम में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की वापसी हुई. इससे टीम इंडिया के मिडल-ऑर्डर को लेकर चल रही आशंकाओं पर विराम लग गया है. ये दोनों खिलाड़ी काफी महीने से चोट के कारण मैदान से दूर थे. तिलक वर्मा को भी इस टीम का हिस्सा बनाया गया है. टीम ने सूर्यकुमार यादव को भी टीम में रखा है. हालांकि यादव ने अभी तक वनडे इंटरनैशनल में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है.

टीम के ऐलान के बाद अजित अगरकर और रोहित शर्मा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2011 की टीम के बारे में बात की. उस टीम में ऐसे खिलाड़ी थे जो बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी भी कर सकते थे. रोहित ने कहा कि उनकी इस टीम में पार्ट-टाइम गेंदबाज नहीं हैं. रोहित ने मजाक में कहा कि उम्मीद है कि वह खुद और विराट कोहली वर्ल्ड कप में गेंदबाजी करेंगे.

‘जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा’

उन्होंने कहा, ‘वह 2011 की टीम थी. उनके पास ऐसे खिलाड़ी थे. अब आपके पास जो है उससे काम चलाना पड़ेगा. हम उन खिलाड़ियों को मौका देते रहेंगे. हम किसी को एक रात में किसी को गेंदबाजी के लिए तैयार नहीं कर सकते. ये सब बल्लेबाज हैं जो रन बना सकते हैं. और इसी वजह से वे टीम में हैं. पर उम्मीद है कि शर्मा और कोहली वर्ल्ड कप में गेंदबाजी करेंगे (हंसते हुए).’