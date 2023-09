अगर एक सिक्स मार देते फारूकी तो सुपर-4 में पहुंच सकता था अफगानिस्तान; जानें कैसे हुई बड़ी गलती

पांच सितंबर, मंगलवार को अफगानिस्तान के खिलाफ रोमांचक मैच में दो रन से जीत हासिल कर डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका ने एशिया कप 2023 के सुपर-4 स्टेज में जगह पक्की कर ली लेकिन श्रीलंका की इस जीत के पीछे उनकी चालाकी से ज्यादा अफगान टीम की बड़ी गलती का हाथ था.

श्रीलंका के दिए 292 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान टीम ने 37 ओवर तक आठ विकेट के नुकसान पर 289 रन बना लिए हैं और जीत के लिए केवल तीन रनों की जरूरत थी.

38वां ओवर डालने आए धनंजया डी सिल्वा (Dhananjaya de Silva) ने पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे मुजीब उर रहमान को कैच आउट कर श्रीलंका टीम को जीत की उम्मीद दिलाई लेकिन अब भी मैच पूरी तरह से अफगान टीम के पाले में था. लेकिन क्रीज पर आए नए बल्लेबाज फहलक फारुकी (Fazalhaq Farooqi) को शायद इस बात का पता नहीं था.

फारुकी ने अगली दो गेंदो पर कोई रन नहीं लिया जबकि वहां पर बड़ा शॉट खेलने की जरूरत थी. अगर अफगानिस्तान 38वें ओवर की दूसरी, तीसरी या फिर चौथी गेंद पर छक्का लगा पाती तो ना केवल वो मैच जीतते बल्कि सुपर-4 में भी जगह बना सकते थे.

नियम के मुताबिक, अफगानिस्तान के ये मैच जीतने के बाद ना केवल दोनों टीमें के पास 2-2 प्वाइंट होते बल्कि नेट रन रेट भी बराबर हो जाता. ऐसे मामले में सुपर-4 में किस टीम को भेजना है इसका फैसला टॉस से होता जो कि किसी के भी पक्ष में जा सकता था लेकिन इससे अफगानिस्तान टीम को एक बराबरी का मौका जरूर मिलता और उन्हें इस बात का दुख ना होता कि उन्होंने जीती हुई बाजी हाथ से गंवा दी.

मैच खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर हरतरफ अफगानिस्तान की अजीबोंगरीब हार की चर्चा होने लगी. कई क्रिकेट समीक्षकों और पूर्व खिलाड़ियों ने इस पर अपनी राय रखी.