IND vs AUS तीसरे टी20 में ईशान किशन की स्कूलबॉय जैसी गलती टीम इंडिया को पड़ी भारी, जानें क्या है मामला

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुवाहाटी में खेले गए तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) के धमाकेदार शतक के दम पर मेहमान टीम ने पांच विकेट से जीत हासिल की. इस जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचो की सीरीज के पहले दो मैच हारने के बाद 1-2 से वापसी की. मैच की शुरुआत में रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) ने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का अपना पहला शतक लगाकर भारतीय टीम को 222/3 के स्कोर तक पहुंचाया था. लेकिन भारत का अनुभवहीन गेंदबाजी अटैक 223 रन के लक्ष्य को भी नहीं बचा सका.

Also read: IND Vs AUS- 3rd T20I Highlights: ग्लेन मैक्सवेल ने जड़ा शतक, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 विकेट से हराया

एक समय पर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के पांच विकेट लेकर मैच पर पकड़ बना रखी थी लेकिन मैक्सवेल की शानदार बल्लेबाजी की वजह से मैच भारत के हाथों से निकलता दिख रहा था. फिर 19वें ओवर में ईशान किशन (Ishan Kishan) से एक ऐसी गलती हुई जो भारतीय टीम की हार का बड़ा कारण बनी.

मैक्सवेल की अर्धशतकीय पारी की मदद से 18 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया ने 180/5 का स्कोर बना लिया था और जीत के लिए 12 गेंदो पर 43 रनों की जरूरत थी. 19वां ओवर डालने के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अक्षर पटेल को गेंद थमाई. भारत की जीत के लिए ये जरूरी था कि 19वां ओवर बेहतर हो ताकि आखिरी ओर डालते समय गेंदबाज को कम से कम रन बचाने हों.

Pata hai hum match kaha haare , ishan Kishan man took a review for stumping just to get a no ball. Gave 4 runs as bye on the last ball of 19th over. #IshanKishan #INDvsAUS pic.twitter.com/2rlzqcSVf5

— Akshat (@AkshatOM10) November 28, 2023