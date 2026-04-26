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IPL 2026: इस आईपीएल में अब तक कितने शतक बन चुके हैं, टूटने ही वाला है शतकों का अनोखा रिकॉर्ड?

IPL 2026: सीजन के बचे हुए मैचों में अगर 7 और शतक लगते हैं तो यह रिकॉर्ड होगा और आईपीएल 2024 में लगे 14 शतकों का रिकॉर्ड टूट जाएगा.

Published date india.com Published: April 26, 2026 3:36 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
IPL 2026

IPL 2026: आईपीएल का पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया था. इस मैच में केकेआर की तरफ से खेलते हुए न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैक्कुलम ने शतक लगाया था. मैक्कुलम ने मात्र 73 गेंदों पर 13 छक्कों और 10 चौके लगाते हुए 158 रन की पारी खेली थी. मैक्कुलम की इस पारी ने टी20 और आईपीएल के भविष्य को पहले ही मैच में परिभाषित कर दिया था, जो साल-दर-साल और बेहतर और भव्य होता जा रहा है. मैक्कुलम के लगाए शतक के बाद आईपीएल में लगातार शतक लगे हैं.

शतकों का रिकॉर्ड

आईपीएल 2024 लीग का 17वां सीजन था. इस सीजन में 14 शतक लगे. किसी भी सीजन में लगने वाले शतकों का यह रिकॉर्ड है. आईपीएल 2023 में लगे 12 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2024 में नया रिकॉर्ड बना था. आईपीएल 2024 में विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, ट्रेविस हेड, साई सुदर्शन, सुनील नरेन, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, मार्क्स स्टॉयनिस, सूर्यकुमार यादव, जॉनी बेयरेस्टो, और विल जैक्स ने 1-1 शतक लगाया था, जबकि जोस बटलर ने 2 शतक लगाए थे.

इस सीजन में लगे इतने शतक

आईपीएल 2026 लीग का 19वां सीजन है. इस सीजन में भी शतकों की झड़ी लगी हुई है. सवाल यह है कि क्या इस सीजन आईपीएल में सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड बन पाएगा या नहीं. आईपीएल 2026 में 36 मैचों तक 8 शतक लगाए जा चुके हैं. सीजन के बचे हुए मैचों में अगर 7 और शतक लगते हैं तो यह रिकॉर्ड होगा और आईपीएल 2024 में लगे 14 शतकों का रिकॉर्ड टूट जाएगा.

किन खिलाड़ियों ने लगाया सैकड़ा

आईपीएल 2026 में जिन बल्लेबाजों ने शतक लगाए हैं. उनमें चेन्नई सुपर किंग्स के संजू सैमसन (2), मुंबई इंडियंस के तिलक वर्मा (1), राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी (1), सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा (1), मुंबई इंडियंस के क्विंटन डिकॉक (1), दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल (1) और गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन (1) का नाम शामिल है.

क्या टूट पाएगा रिकॉर्ड

सीजन में अभी फाइनल तक 38 मैच और खेले जाने हैं. इन मैचों में किस बल्लेबाज के नाम शतक आता है और आईपीएल 2024 में लगे सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड टूटता है या नहीं, यह देखना काफी रोमांचक होगा. (इनपुट्स: आईएएनएस)

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Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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