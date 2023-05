VIDEO: धोनी की बिछाई बिसात में मात खा गए रोहित, खाता भी नहीं खोल पाए 'हिटमैन'

आईपीएल 2023 का 49वां मैच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ( CSK vs MI) के बीच खेला जा रहा है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की टीम 8 विकेट पर 139 रन ही बना सकी. कप्तान रोहित शर्मा मैच में ओपनिंग नहीं उतरे और उनकी जगह कैमरन ग्रीन को इशान किशन के साथ मुंबई इंडियंस की पारी का आगाज करने के लिए मैदान पर भेजा गया. लेकिन दूसरे ही ओवर में तुषार देशपांडे ने ग्रीन 6 रन के निजी स्कोर पर चलता किया.

ग्रीन के आउट होने के बाद रोहित बल्लेबाजी करने आए और वह तीन गेंदें खेलने के बाद खाता खोले बिना आउट गए. रोहित को जीरो पर आउट करने के पीछे चेन्नई के कप्तान एमएस धोनी की चाल कामयाब रही. ‘हिटमैन’ रोहित धोनी की बिछाई बिसात में मात खा गए.

तीसरे ओवर में कप्तान धोनी ने गेंद दीपक चाहर को थमाई. और चाहर ने दूसरी ही गेंद पर इशान किशन को चलता कर दिय. तीसरी गेंद पर नेहाल वढेरा ने सिंगल लेकर रोहित को स्ट्राइक दे दी. चौथी गेंद पर रोहित कोई रन नहीं ले सके और इसके बाद धोनी ने चली अपनी चाल.

ओवर की 5वीं गेंद से पहले धोनी विकेट के बिल्कुल पीछे आकर खड़े हो गए जिससे रोहित को गलती करने के लिए मजबूर किया जा सके. रोहित अक्सर बाहर निकलकर स्मैश करने की ताक में रहते हैं और इसी को रोकने के लिए धोनी विकेट के नजदीक आकर खड़े हो गए.