T20 World Cup 2026: 'कुदरत के निजाम' के भरोसे पाकिस्तान, श्रीलंका पर सिर्फ जीत से नहीं चलेगा उसका काम

Pakistan semi final situation: पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी? यह बड़ा सवाल है. उसका क्या समीकरण है. सिर्फ श्रीलंका पर जीत उसका काम नहीं बनेगा.

Published date india.com Published: February 28, 2026 11:23 AM IST
email india.com By Bharat Malhotra email india.com | Edited by Bharat Malhotra email india.com
कैंडी: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज तीसरा सेमीफाइनलिस्ट मिल जाएगा. सुपर 8 के ग्रुप 2 में आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मैच होगा. श्रीलंक की टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है. लेकिन पाकिस्तान के लिए अब भी मौका है. कैंडी में शनिवार को अगर पाकिस्तान बड़ी जीत हासिल करता है तो वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा. हालांकि सिर्फ जीत से पाकिस्तान का काम नहीं चलेगा. उसे कुछ रनरेट के समीकरण भी साधने होंगे.

ग्रुप 2 से इंग्लैंड सुपर-8 के अपने तीनों मैच जीतकर 6 अंक के साथ सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. वहीं श्रीलंका दो मुकाबले हारकर बाहर हो चुकी है. अब सेमीफाइनल में पहुंचने के दो दावेदार हैं. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड. और इन दोनों में से कौन आगे जाएगा इसका फैसला आज होने वाले मुकाबले के बाद हो जाएगा.

कैसा रहा है न्यूजीलैंड का सफर

न्यूजीलैंड के तीन मैचों में पहला मैच बारिश की वजह से धुल गया था. इस मैच से न्यूजीलैंड को 1 अंक मिला था. इसके बाद न्यूजीलैंड ने अपने दूसरे मैच में श्रीलंका को हराकर 2 अंक लिए. शुक्रवार को खेले गए अपने तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा. इस हार ने न्यूजीलैंड के लिए सेमीफाइनल की राह मुश्किल कर दी और पाकिस्तान की उम्मीदें जिंदा रखीं. न्यूजीलैंड के 3 अंक हैं और रन रेट +1.390 है.

पाकिस्तान के लिए कैसा रहा है सफर

पाकिस्तान के सुपर-8 के सफर पर गौर करें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश से धुले मैच से उसे 1 अंक मिला था, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा था. पाकिस्तान के 2 मैचों से 1 अंक हैं और रन रेट -0.461 है.

शनिवार शाम को श्रीलंका के खिलाफ होने वाले मुकाबले में पाकिस्तान को सिर्फ जीत दर्ज नहीं करनी, बल्कि अपने रन रेट को न्यूजीलैंड से बेहतर करना होगा, तभी वह सेमीफाइनल में जा सकती है.

पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए क्या करना होगा

श्रीलंका पर जीत के साथ पाकिस्तान को 2 अंक मिलेंगे और उसके न्यूजीलैंड के बराबर 3 अंक हो जाएंगे, लेकिन न्यूजीलैंड के रन से रेट से बेहतर होने के लिए पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ या तो 64 रन से जीत दर्ज करनी होगी या किसी भी लक्ष्य को 13.1 ओवर में हासिल करना होगा.

इन्हीं दो समीकरणों में से किसी एक से मिली जीत पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचा सकती है. साधारण जीत या बारिश की स्थिति में न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगी. श्रीलंका टी20 विश्व कप का सहमेजबान है. ऐसे में वह भी पाकिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी मैच अपना सम्मान बचाने के लिए जीतने की कोशिश करेगा.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

भारत मल्होत्रा के पास डिजिटल मीडिया का 17 साल का अनुभव है.

