RCB IPL 2026 जीतने में कैसे रही कामयाब? 7 प्वाइंट्स में समझें डिफेंडिंग चैंपियन की मास्टर प्लानिंग

7 reasons RCB defends IPL 2026: आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने लगातार दूसरी बार खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर RCB ने साबित कर दिया कि अब वे दबाव में बिखरने वाली टीम नहीं, बल्कि बैक-टू-बैक चैंपियन हैं. आइए जानते हैं RCB की खिताबी जीत के पीछे की मास्टर प्लानिंग…
इस पूरे सीजन RCB की टीम केवल विराट कोहली के भरोसे मैदान पर नहीं उतरी, बल्कि हर मुकाबले में नए मैच-विनर्स सामने आए. चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, टीम के सभी ग्यारह खिलाड़ियों ने अपना बेस्ट योगदान दिया.
कप्तान के तौर पर रजत पाटीदार ने दबाव के बड़े क्षणों में मैदान पर बेहद शांत रहकर रणनीतिक रूप से बिल्कुल सटीक फैसले लिए. वहीं, मैच के दौरान, गेंदबाजों का सही इस्तेमाल और मैदान पर उनकी बेहतरीन फील्ड सेटिंग्स टीम के लिए गेम चेंजर साबित हुई.
जब भी टीम का टॉप ऑर्डर किसी मैच में जल्दी पवेलियन लौटा, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने सूझबूझ से पारी को संभाला. मध्यक्रम ने न सिर्फ तेजी से रन बनाए बल्कि नाजुक मौकों पर बड़ी साझेदारियां करके टीम को हमेशा मजबूत स्थिति में रखा.
इस साल RCB के गेंदबाजों ने रनों की रफ्तार पर लगाम कसने और रनों का बचाव करने में कमाल का जज्बा दिखाया. पावरप्ले में शुरुआती विकेट चटकाने से लेकर डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर फेंकने तक, गेंदबाजों ने विपक्षी टीम को कभी हावी नहीं होने दिया.
मैनेजमेंट ने इस बार हर खिलाड़ी को उनके योगदान को लेकर पूरी स्पष्टता थी, जिससे ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहद सकारात्मक रहा. मैदान पर हर खिलाड़ी ने टीम के लिए बेहतर परफॉर्म किया.
RCB ने इस सीजन नॉकआउट मैचों और बेहद करीबी मुकाबलों में अपना आपा नहीं खोया और चैंपियन की तरह क्रिकेट खेली. फाइनल में गुजरात टाइटंस को बेहद कम रनों पर रोकना उनकी मजबूत स्थिति को दिखाता है.
भले ही विराट कप्तान नहीं थे, लेकिन मैदान पर उनका मार्गदर्शन और फाइनल मैच में खेली गई 75 रनों की नाबाद पारी बेहद अमूल्य रही. उनके बेजोड़ अनुभव और मैदान पर उनके आक्रामक रवैये ने टीम के युवा खिलाड़ियों को हर मैच में अंतिम गेंद तक लड़ने का हौसला दिया.
जाते-जाते बता दें कि आरसीबी की इस बैक-टू-बैक जीत ने यह साफ कर दिया है कि जब प्लानिंग और टीम गेम एक साथ मिलते हैं, तो इतिहास बनाना बेहद आसान हो जाता है. वहीं, बेंगलुरु के फैंस के लिए यह जश्न मनाने का एक और शानदार मौका है.
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