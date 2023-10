India vs Pakistan World Cup 2023: अब भी है मौका! जानें कैसे खरीदें भारत vs पाकिस्तान विश्व कप मैच की टिकट

India vs Pakistan World Cup 2023 match tickets: भारत और पाकिस्तान के बीच 14 अक्टूबर (शनिवार) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले आईसीसी विश्व कप 2023 वनडे मैच के लिए फैंस का उत्साह चरम सीमा पर है. मैच को लेकर फैंस की दीवानगी इतनी ज्यादा है कि बीसीसीआई (BCCI) के टिकट ऑनलाइन जारी करते ही 90 प्रतिशत टिकट बिक गए लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार (11 अक्टूबर) को भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के साथ-साथ 19 अक्टूबर को पुणे में होने वाले भारत-बांग्लादेश मुकाबले के लिए अतिरिक्त टिकट जारी किए हैं. आइए जानते हैं कि आप ये टिकट कैसे खरीद सकते हैं –

Grab your tickets for two highly anticipated upcoming India matches!

Tickets for #TeamIndia #CWC23 league matches against Pakistan & Bangladesh in Ahmedabad & Pune respectively go LIVE today!

8 PM IST onwards

