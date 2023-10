Hindi Cricket Hindi

How Will England Reach In Semifinals Of World Cup 2023

SA vs ENG: इंग्लैंड की सबसे बड़ी हार, क्या World Cup से होगा बाहर?

वर्ल्ड कप में एक बार फिर इंग्लैंड को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. साउथ अफ्रीका ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 229 रनों से रौंदा.

PIC- ICC

How will England reach in semifinals of world cup 2023: साउथ अफ्रीका ने सात विकेट पर 399 रन बनाने के बाद इंग्लैंड की पारी को 22 ओवर में 170 रन पर समेट दिया. इंग्लैंड के रीस टॉपली बल्लेबाजी के लिए नहीं आए और इस तरह डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को अपने वनडे इतिहास में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा. भारत में खेले जा रहे वर्ल्ड कप 2023 में ये इंग्लैंड की 4 मैचों में तीसरी हार है जिससे उस पर सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने का खतरा बढ़ गया है.

Trending Now

दरअसल, ICC वर्ल्ड कप 2023 में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही है जिनके बीच राउंड रॉबिन मुकाबले खेले जा रहे हैं. हर टीम 9 मैच खेलेगी और पाइंट्स टेबल में टॉप-4 में रहने वाली टीमों को सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा. इंग्लैंड की इस तीसरी हार के बाद पाइंट्स टेबल में साउथ अफ्रीका ने जहां तीसरे पायदान पर कब्जा कर लिया है तो वहीं, इंग्लैंड 9वें पायदान पर लुढ़क गई है. इंग्लैंड के सिर्फ 2 अंक हैं और उससे नीचे सिर्फ अफगानिस्तान की टीम है.

You may like to read

IND Vs NZ: कैसे पूरे होंगे 11, हार्दिक के बाद सूर्या और इशान ने बढ़ाई टीम इंडिया की मुश्किलें

अब सवाल उठता है कि क्या इंग्लैंड की टीम टॉप-4 में पहुंच पाएगी? इस सवाल का जवाब आने वाले मैचों में छिपा है. दरअसल, इंग्लैंड के अब 5 मैच बचे हैं. अगर इंग्लैंड को सेमीफाइनल की रेस में खुद को जिंदा रखना है तो सभी 5 मैच जीतने होंगे जिससे उसके 12 अंक हो जाएंगे.

पाइंट्स टेबल में फिलहाल न्यूजीलैंड 8 अंक के साथ टॉप पर जबकि मेजबान भारत दूसरे पायदान पर है. वहीं, साउथ अफ्रीका 6 पाइंट के साथ तीसरे और ऑस्ट्रेलिया 4 पाइंट्स के साथ चौथे पायदान पर है. 5वें नंबर पर काबिज पाकिस्तान के भी 4 ही पाइंट्स हैं. बांग्लादेश, नीदरलैंड और श्रीलंका 2-2 अंक के साथ क्रमश: छठे, 7वें और आठवें स्थान पर हैं. ऐसे में इंग्लैंड को अपने सभी मैचों में जीत के अलावा साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान समेत बाकी टीमों की हार की दुआ भी करनी होगी.

SA Vs ENG: साउथ अफ्रीका ने रचा इतिहास, इंग्लैंड को ODI में दी सबसे शर्मनाक हार

इंग्लैंड टीम का वर्ल्ड कप 2023 में शेड्यूल

26 अक्टूबर – इंग्लैंड बनाम श्रीलंका, बेंगलुरु

29 अक्टूबर – इंग्लैंड बनाम भारत, लखनऊ

04 नवंबर – इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, अहमदाबाद

08 नवंबर – इंग्लैंड बनाम नीदरलैंड, पुणे

11 नवंबर – इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान, कोलकाता

RECOMMENDED STORIES