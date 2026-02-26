Hindi Cricket Hindi

How Will India Reach In Semi Final Of T20 World Cup 2026 After South Africa Vs West Indies Match

T20 World Cup 2026: साउथ अफ्रीका की जीत से टीम इंडिया को बूस्ट, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अब क्या करना होगा?

India in Semi Final: साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है. लेकिन भारत के लिए भी राह आसान कर दी है.

मैच साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज का था लेकिन नजरें भारतीय फैंस गढ़ाए बैठे थे. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हरा दिया. वेस्टइंडीज को बल्लेबाजी का न्योता मिला और उसने शुरुआती झटकों से उबरते हुए 8 विकेट पर 176 रन का स्कोर बनाया. 177 रन के लक्ष्य को साउथ अफ्रीका ने कप्तान एडेन मार्करम के नाबाद 82 रन की बदौलत 16.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. साउथ अफ्रीका की यह जीत भारत के लिए भी खुशखबरी की तरह है. भारत को अपने पहले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार मिली थी. और ऐसे में अगर उसे सेमीफाइनल में पहुंचना है तो उसके लिए जरूरी है कि साउथ अफ्रीका अपने बाकी दोनों मैच जीते. और आज उसने एक मुकाबला तो जीत लिया.

अब भारत के लिए क्या रास्ता

भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सीधा सा काम करना है. उसे अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे. आज, गुरुवार 26 फरवरी को साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली. वहीं वेस्टइंडीज का अब ही रास्ता है कि वह 1 मार्च को भारत के खिलाफ जीत हासिल करे. वहीं भारत के लिए जरूरी है कि वह आज जिम्बाब्वे को हराए और फिर अपने आखिरी सुपर-8 मैच में वेस्टइंडीज को हराए. ऐसे में भारत ग्रुप-1 से सेमीफाइनल में जगह बना लेगा.

अगर भारत सिर्फ एक मैच जीते

अगर भारत आज जिम्बाब्वे से हार जाता है तो उसे हर हाल में वेस्टइंडीज को बड़े अंतर से हराना होगा. साथ ही यह उम्मीद भी करनी होगी कि साउथ अफ्रीका की टीम जिम्बाब्वे को हराए. इससे तीन टीमों के 2-2 अंक हो जाएंगे. वेस्टइंडीज, भारत और जिम्बाब्वे. और यहां रनरेट बहुत अहम हो जाएगी. और ऐसे में टीम इंडिया के पास एक मौका होगा. भारत को सुपर-8 का आखिरी मुकाबला खेलना है. और ऐसे में उसे इसकी जानकारी होगी कि आखिर उसे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए क्या करना होगा.

क्या है रनरेट

इस मैच से पहले वेस्टइंडीज का रनरेट +5.350 था. और साउथ अफ्रीका का रनरेट +3.800 था. इस मैच के बाद वेस्टइंडीज के लिए रनरेट +1.791 हो गया है. यानी उसे करीब 3.5 पॉइंट्स का नुकसान हुआ है. वहीं साउथ अफ्रीका का नेट रनरेट अब 2.890 है. उसे भी एक पॉइंट का नुकसान हुआ है. भारत को अब जिम्बाब्वे को हराकर न सिर्फ सुपर 8 में खाता खोलना है बल्कि -3.800 के अपने रनरेट को सुधारना चाहेगा.

जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का मैच

भारतीय टीम आज जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रही है. जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारतीय टीम ने इस मैच में दो बदलाव किए हैं. भारतीय टीम में वॉशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल और रिंकू सिंह की जगह संजू सैमसन को शामिल किया गया है.

भारत की प्लेइंग इलेवन

संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दूबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह

जिम्बाब्वे (प्लेइंग XI)-

तदिवानाशे मारुमानी (WK), ब्रायन बेनेट, डियोन मायर्स, रयान बर्ल, सिकंदर रजा (C), टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, टिनोटेंडा मापोसा, ब्लेसिंग मुज़रबानी, रिचर्ड नगारवा.

