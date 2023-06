World Cup Qualifiers 2023: हरारे क्रिकेट मैदान पर भयानक आग, बड़ा हादसा टला

जिम्बाब्वे में इन दिनों वर्ल्ड कप क्वॉलीफायर्स खेले जा रहे हैं. लेकिन मंगलवार की रात यहां बड़ा हादसा होने से टल गया. हरारे स्पोर्ट्स क्लब में मंगलवार देर रात भयानक आग लग गई. स्टेडियम के स्टैंक का एक हिस्सा बुरी तरह झुलसता दिख रहा है और आग की लपटें इतनी ज्यादा बड़ी हैं कि वह स्टेडियम के साथ खड़े ऊंचे लंबे पेड़ों जितनी ऊपर उठती दिख रही हैं. यह घटना मंगलवाल की देर रात घटी, जब इससे पहले जिम्बाब्वे ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से मात दी थी. हालांकि मैच खत्म हुए 6 घंटे बीत चुके थे और इस दौरान यहां कोई भी शख्स मौजूद नहीं था अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था.

जैसे ही घटना की सूचना यहां के फायर ब्रिगेड को मिली उसने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया. यह आग कैसे लगी अभी इसके कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है. इस संबंध में जांच जारी है. आग बुझने के बाद आईसीसी की सुरक्षा समिति और जिम्बाब्वे क्रिकेट के अधिकारियों ने यहां का निरीक्षण किया और पाया कि अब हालात पूरी तरह नियंत्रित हैं और वर्ल्ड कप क्वॉलीफायर्स के कार्यक्रम में कोई नए बदलाव की जरूरत नहीं है.