By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
विजय हजारे ट्रॉफी: हैदराबाद के अमन राव ने बंगाल के खिलाफ लगाया दोहरा शतक, मोहम्मद शमी की धुलाई
हैदराबाद के ओपनिंग बल्लेबाज ने नाबाद रहते हुए 200 रन बनाए. उन्होंने पारी की आखिरी गेंद पर छक्का जमाकर 200 रन ठोक दिए. उन्होंने पारी में 13 छक्के और 12 चौके जमाए.
विजय हजारे ट्रॉफी 2026 में हैदराबाद के युवा ओपनिंग बल्लेबाज अमन राव पेराला ने दोहरा शतक ठोक दिया है. उन्होंने बंगाल के खिलाफ राजकोट में खेले जा रहे इस मैच में बंगाल के सॉलिड पेस अटैक की धुलाई कर दी, जिसमें मोहम्मद शमी, आकाश दीप और मुकेश कुमार जैसे धाकड़ गेंदबाज शामिल थे, जो भारतीय टीम का समय-समय पर हिस्सा रहे हैं. शमी तो भारतीय टीम के सीनियर स्टार तेज गेंदबाज हैं, जो भले इन दिनों टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. इस दोहरे शतक की बदौलत हैदराबाद ने 50 ओवर में 352 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.
पहले विकेट के लिए उन्होंने अपने ओपनिंग साझेदार गहलोत राहुल सिंह (65) के साथ मिलकर 104 रन जोड़े. रोहित दास ने पारी के 16वें ओवर में गहलोत को आउट कर पहली सफलता दिलाई. बंगाल ने यहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. राहुल 54 गेंद पर 65 रन बनाकर आउट हुए. राहुल ने अपनी पारी में 3 छक्के और 7 चौके लगाए. बता दें अमन को इस बार IPL में राजस्थान रॉयल्स से अपना हिस्सा बनाया है. उन्हें 30 लाख के बेस प्राइज में उसने अपने खेमे में किया.
अमन ने एक छोर अंत तक संभाले रखा और वह दोहरा शतक जमाकर नाबाद पवेलियन लौटे. अमन ने 154 गेंद पर 13 छक्कों और 12 चौकों की मदद से नाबाद 200 रन की पारी खेली. इस दौरान कप्तान तिलक वर्मा 34 के साथ दूसरे विकेट के लिए 87, प्रग्नय रेड्डी 22 के साथ चौथे विकेट के लिए 76 और प्रणव वर्मा 7 के साथ 5वें विकेट के लिए 43 रन की साझेदारी की. चामा मिलींद अमन के साथ 6 रन बनाकर नाबाद रहे.
इस बीच पश्चिम बंगाल की ओर से खेले मोहम्मद शमी ने भले 10 ओवर में 70 रन लुटाए लेकिन वह टीम की ओर से सबसे सफल गेंदबाज भी रहे, जिन्होंने 10 ओवर में 1 मेडन के साथ 3 विकेट अपने नाम किए. शाहबाज अहमद और रोहित कुमार को 1-1 विकेट मिले.
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में अब तक 102 शतक लगाए जा चुके हैं. सबसे ज्यादा 4 शतक कर्नाटक के देवदत्त पड्डिकल ने लगाए हैं. पड्डिकल सीजन के सबसे सफल बल्लेबाज भी हैं. 6 मैचों की 6 पारियों में वे 605 रन बना चुके हैं. अमन राव का यह तीसरा मुकाबला है. उन्होंने 252 रन बनाए हैं. 21 साल के अमन राव के लिस्ट A करियर का यह तीसरा मैच था. तीसरे मैच में ही दोहरा शतक लगाकर उन्होंने अपने बेहतर भविष्य के संकेत दिए हैं.
खबर लिखे जाने तक बंगाल की टीम इस मैच में मुश्किलों में फंसी दिख रही है. वह मोहम्मद सिराज की अगुआई वाले पेस अटैक के सामने 39वें ओवर का खेल पूरा होने तक 8 विकेट गंवाकर 210 रन ही जोड़ पाई है, जबकि अंतिम 11 ओवर में उसे जीत के लिए 143 रनों की दरकार है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें