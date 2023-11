विराट कोहली के लिए तकनीक के बजाय नए स्ट्रोक सीखना सबसे अहम

नई दिल्ली। भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली तकनीक के बजाय एक बल्लेबाज के रूप में नए स्ट्रोक लगाने की योग्यता को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं. इस 35 वर्षीय बल्लेबाज ने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के खिलाफ लगातार दो छक्के लगाकर अपने शॉट की विविधता का शानदार नमूना पेश किया था.

कोहली ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, ‘‘एक चीज तकनीक और कौशल का अभ्यास है. एक ऐसी चीज है जहां आप तकनीक के बारे में सोचते हैं जिसका उपयोग आप मैच जीतने के लिए कर सकते हैं या यह सोचकर उसे अपनाते हैं कि अगर मैं इस तरह से खेलता हूं तो सुधार जरूर होगा. बल्लेबाजी में सुधार के लिए बहुत से लोग इस बात के बारे में नहीं जानते हैं.’’

‘अभ्यास से नया शॉट सीख सकता हूं’

उन्होंने कहा, ‘‘सुधार तब होता है जब आप यह सोचते हैं कि मैच जीतने के लिए मैं अपने खेल में क्या नया जोड़ सकता हूं. आप ऐसा संपूर्ण बल्लेबाज बनने के लिए नहीं करते हैं. बहुत कम लोग यह जानते हैं कि तकनीकी रूप से मजबूत बनने के लिए आप अभ्यास नहीं करते हैं. अभ्यास करने से मैं एक नया शॉट सीख सकता हूं, मैं टीम के लिए रन बना सकता हूं और मैच जीतने में योगदान दे सकता हूं.’’ कोहली ने कहा, ‘‘मैं बल्लेबाजी के सभी क्षेत्रों को कवर करके रन बना सकता हूं और यही प्रेरणा होनी चाहिए.’’

23 अक्टूबर को रऊफ की गेंद पर लगाए गए सीधे छक्के को याद करते हुए कोहली ने कहा, “मैंने इसे कई बार देखा है, ये बहुत खास हैं क्योंकि आपने इन पलों को जीया है. बस ये छोटे-छोटे पल कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में सोचकर मैं नॉस्टेलजिक हो जाता हूं. मुझे नहीं पता कि मैंने वह शॉट कैसे खेला लेकिन ये बस हो गया.”

ICC awards Virat Kohli’s Six to Haris Rauf as ‘Shot of the Century’ ✔️🏏🇮🇳#ICC #ShotOfTheCentury #MelbourneSIX #KingKohli pic.twitter.com/feJ167hVlg

— Abhinav Dubey (@ABHINAV12649) November 7, 2023