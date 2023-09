पाकिस्तान के खिलाफ शानदार कमबैक पर बोले KL Rahul- पिछले चार महीनों की तैयारी पर भरोसा था

कोलंबो, 13 सितंबर | भारतीय शीर्ष क्रम बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) को शुरू में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 मैच के लिए भारत की प्लेइगं-11 में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन मैच से ठीक श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की पीठ में तकलीफ की खबर आने के बाद उन्हें मौका मिला. इंजरी के बाद पहली बार भारतीय टीम में कमबैक करते राहुल ने शानदार शतक जड़ा और पाकिस्तान के खिलाफ भारत को जीत दिलाई.

आईपीएल 2023 में दाईं जांघ की चोट के लिए सर्जरी और पुनर्वास के बाद केएल राहुल ने करीब 3-4 महीनों बाद अंतर्राष्ट्रीय मैच में वापसी की. बारिश से प्रभावित मैच में पाकिस्तान के खिलाफ राहुल ने नाबाद 111 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने कई अच्छे शॉट्स लगाए और विकेटकीपिंग भी की.

फिर, मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ राहुल ने 44 गेंदों में 39 रन बनाए. इस मैच में राहुल ने शानदार विकेटकीपिंग से भी अपनी छाप छोड़ी और भारत की जीत में योगदान दिया.