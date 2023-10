भारत के खिलाफ बॉलिंग अटैक में देर से क्यों आए राशिद खान? अफगानिस्तान के कोच ने कहा- ये मेरा फैसला नहीं था

भारत के खिलाफ विश्व कप के मैच में राशिद खान (Rashid Khan) को गेंदबाजी अटैक में देरी से लाने पर अफगानिस्तान की आलोचना हो रही है लेकिन टीम के कोच जोनाथन ट्रॉट (Jonathan Trott) ने कहा कि इस फैसले में उनकी कोई भूमिका नहीं है. भारत ने जीत के लिए मिले 273 रन के लक्ष्य का पीछा आक्रामक अंदाज में किया, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. भारतीय टीम ने 15 ओवर बाकी रहते मैच आठ विकेट से जीत लिया.

अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) ने 15वें ओवर में जब राशिद को गेंद थमाई तब तक भारतीय टीम ने बिना किसी नुकसान के 125 रन बनाकर मैच पर दबदबा कायम कर लिया था. राशिद ने अपने पारी के 19वें और अपने तीसरे ओवर में ईशान किशन (47) को आउट कर अफगानिस्तान को पहली सफलता दिलायी.

Also read: World Cup 2023: प्लेइंग इलेवन में जगह पक्की नहीं तो क्या भारतीय जर्सी पहनकर ही खुश हैं शार्दुल ठाकुर

उन्होंने पारी के 26 वें ओवर में रोहित को बोल्ड किया लेकिन तब तक मैच अफगानिस्तान के हाथ से लगभग निकल चुका था. वह आठ ओवर में 57 रन पर दो सफलता के साथ अपनी टीम की ओर से विकेट चटकाने वाले इकलौते गेंदबाज बने.

Virat Kohli with the winning runs as India chase down the target with 15 overs to spare

ट्रॉट ने मैच के बाद कहा, ‘‘ मैंने उसे नहीं रोक रखा था. मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में जितना जल्दी संभव था उतना जल्दी उसका इस्तेमाल करना चाहिए था. मुझे लगता है कि यह कप्तान (शाहिदी) का फैसला है. उन्होंने सोचा होगा कि गेंद थोड़ी पुरानी होने के बाद राशिद को अधिक घुमाव मिलेगा. आप निश्चित रूप से राशिद जैसे खिलाड़ी का मैच में जल्दी इस्तेमाल करना चाहेंगे. यह कुछ ऐसा है जिस पर हमें गौर करना होगा.’’

Also read: World Cup के बीच न्यूजीलैंड को मिली खुशखबरी, केन विलियमसन की इस मैच से होगी वापसी

ट्रॉट ने कहा कि इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करते हुए उनकी टीम को 350 रन के करीब रन बनाने चाहिए थे लेकिन आखिरी ओवरों में उनकी टीम तेजी से रन नहीं बना सकी.

उन्होंने कहा, ‘‘ हमने 20वें से 40वें ओवर के बीच लगभग 125 रन बनाये लेकिन आखिरी 10 ओवरों में रन गति तेज नहीं कर सके. शुरुआती 20 ओवर में हम महज 80 (83) रन ही बना सके थे, यह काफी नहीं था. जब गेंद नयी और ठोस थी तब हमें और अधिक रन बनाने चाहिए थे. बांग्लादेश के मुकाबले इस मैच में बल्ले से हमारा प्रदर्शन अच्छा था. मुझे उम्मीद है कि अगले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ हम और बेहतर करेंगे.’’

अफगानिस्तान की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और हाल ही में देश में भीषण भूकंप के बीच खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति के बारे में पूछे जाने पर ट्रॉट ने कहा कि वह राजनीतिक मामलों पर बात नहीं करना चाहेंगे लेकिन भूकंप के कारण खिलाड़ी मानसिक रूप से परेशान है.

उन्होंने कहा, ‘‘मैं कोई राजनेता नहीं हूं इसलिए मैं राजनीतिक पर टिप्पणी नहीं कर सकता. मैं हालांकि निश्चित रूप से उस प्राकृतिक आपदा के बारे में जानता हूं. हर कोई उससे प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना रखता है. टीम के खिलाड़ी अपने देशवासियों और महिलाओं तथा बच्चों के लिए परेशान है और उनकी सहायता के लिए धन जुटाने के लिए वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं.’’.

#HeratEarthquake flattened entire villages, 1000s don’t have a roof over their head at a time where the harsh winter is only a month away. I call upon all the parties to join efforts and help provide shelter & other basic necessities to the victims. One way is to donate below… pic.twitter.com/UY5dhkJL8I

— Rashid Khan (@rashidkhan_19) October 12, 2023