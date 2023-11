मैंने अभी तक कोई साइन नहीं किया है; बीसीसीआई के उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की खबरों पर राहुल द्रविड़ का जवाब

बीसीसीआई (BCCI) ने हाल ही में ऐलान किया था कि मुख्य कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) और सीनियर भारतीय पुरुष टीम के सहयोगी स्टाफ का कॉन्ट्रेक्ट दिया गया है. हालांकि अब द्रविड़ ने इस मामले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है जिसने फैंस के मन में कई सवाल पैदा किए है.

एएनआई के पोस्ट किए गए एक वीडियो में द्रविड़ ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में अपने कॉन्ट्रेक्ट को बढ़ाने जाने के सवाल पर कहा, “मैंने अभी तक किसी भी चीज़ पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, एक बार जब मुझे कागजात मिलेंगे, तो हम देखेंगे…”

हालांकि द्रविड़ ने किसी बात की पुष्टि नहीं की लेकिन उन्होंने ये कहा कि कॉन्ट्रेक्ट या उनके कार्यकाल से जुड़ी खबरों के बारे में बीसीसीआई से सवाल पूछें और झूठी अफवाहें ना फैलाएं.

