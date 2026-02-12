Hindi Cricket Hindi

I Have Two Elbows In My Arm Reveals Usman Tariq Watch Ms Dhoni The Untold Story And Came Back To Cricket From Uae

'मेरे बाजू में दो कोहनियां...', उस्मान तारिक के नए खुलासे ने चौंकाया, MS धोनी के साथ भी है किस्मत कनेक्शन

Usman Tariq Two Elbows: पाकिस्तान के नए मिस्ट्री स्पिनर कहे जाने वाले उस्मान तारिक के गेंदबाजी ऐक्शन पर सवाल उठ रहे हैं. जिस तरह वह रुककर गेंदबाजी करते हैं और उनके बाजू को देखकर कई लोग चकिंग का आरोप भी लगा रहे हैं. लेकिन अब उन्होंने खुद इन सब सवालों के जवाब दिए हैं. और साथ अपनी किस्मत में धोनी का कनेक्शन भी बताया है.

उस्मान तारिक के गेंदबाजी ऐक्शन को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं.

उस्मान तारिक. पाकिस्तान के इस स्पिनर की खूब चर्चा हो रही है. भारत के खिलाफ रविवार, 15 फरवरी को होने वाले मैच से पहले उसे तुरुप का पत्ता कहा जा रहा है. और इसकी वजह उनका अनोखा गेंदबाजी ऐक्शन है. इस मिस्ट्री स्पिनर के ऐक्शन को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं. और साथ ही सवाल भी उठ रहे हैं.

10 फरवरी को यूएसए के खिलाफ मुकाबले के दौरान उन्होंने 27 रन देकर तीन विकेट लिए. कुल मिलाकर वह चार टी20 इंटरनेशनल में 11 विकेट ले चुके हैं. उन्होंने पाकिस्तान की 32 रन से जीत में अहम भूमिका निभाई. बात उनके गेंदबाजी ऐक्शन की करें तो वह बहुत लंबा नहीं दौड़कर आते हैं. बल्कि लगभग चलते हुए आते हैं और क्रीज के पास आकर गेंद फेंकने से पहले थोड़ा रुकते हैं. और साइड-ऑर्म होकर गेंद फेंकते हैं. उनका गेंद फेंकने का स्टाइल थोड़ा अनोखा है और कई बार यह अवैध भी लगता है. पाकिस्तान सुपर लीग में भी उनके गेंदबाजी ऐक्शन को लेकर रिपोर्ट की गई. एक नहीं बल्कि दो-दो बार. लेकिन दोनों बार उनके ऐक्शन को क्लियर कर दिया गया.

इसे भी पढ़ें- कौन हैं उस्मान तारिक? जिसे भारत के खिलाफ अपनी जीत का ट्रंप कार्ड मान रहा है पाकिस्तान

उस्मान तारिक का महेंद्र सिंह धोनी ऐंगल

वैसे उस्मान की कहानी में महेंद्र सिंह धोनी का भी एक ऐंगल है. पाकिस्तान के खैबर पख्तूनखा के नौशेरा का रहने वाले उस्मान यूएई में सेल्समैन का काम करते थे. क्रिकेट उनके दिमाग में नहीं था. लेकिन एक दिन उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक- MS Dhoni: The Untold Story देखी और फिर सब बदल गया. वह पाकिस्तान वापस लौटे और क्रिकेट खेलना शुरू किया. पहले घरेलू क्रिकेट खेला और फिर पाकिस्तानी टीम में 28 साल की उम्र में एंट्री की.

इसे भी पढ़ें: IND vs PAK मैच पर साहिबजादा फरहान बोले- यह एक तरफा मैच नहीं होगा, हम अलग माइंडसेट से खेलेंगे

बाजू में हैं दो कोहनियां, कुछ-कुछ मुरलीधरन जैसी

और रही बात की ऐक्शन की तो वह खुद भी इस पर जवाब दे चुके हैं. एमवाईके चैनल पर उन्होंने पहले बताया था, ‘मेरे बाजू में दो कोहनियां हैं. मेरा बाजू कुदरती तौर पर मुड़ता है. मेरी जांच हो चुकी है और मुझे क्लियर किया जा चुका है. सभी को लगता है कि मैं अपनी बांह मोड़ता हूं या कुछ ऐसा. मेरी बांह बायोलॉजिकल वजह से मुड़ती है.’ उनकी डबल जॉइंट एल्बो कुछ ऐसी ही है जैसे मुथैया मुरलीधरन की थी. इस ऑफ स्पिनर को भी कई टेस्ट से गुजरना पड़ा था. 1999 में श्रीलंका के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन पर चकिंग के आरोप लगे थे. अंपायर डेरेल हेयर के साथ उनका इस पर लेकर विवाद सुर्खियों में रहा था.

Add India.com as a Preferred Source

गेंदबाजी में है काफी विविधताएं

अब सिर्फ तारिक का गेंद फेंकने का तरीका ही परेशान नहीं करता बल्कि जिस ऐंगल से वह गेंद को छोड़ते हैं वह भी बल्लेबाजों के लिए चुनौती है. वह गेंद को बहुत नीचे से फेंकते हैं. रफ्तार कई बार बहुत धीमी होती है. और उसके बाद उनके पास जो विविधिता है वह उन्हें खेलना और मुश्किल कर देता है. 6 फुट, 4 इंच के इस गेंदबाज के पास कई वैरिएशन हैं. लेग स्पिन, कैरम बॉल, ऑफ स्पिन और भी बहुत कुछ.

इसे भी पढ़ें- T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के यूटर्न पर सौरव गांगुली का रिएक्शन, महामुकाबले पर कसा तंज

अश्विन करते हैं समर्थन

भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने उस्मान के ऐक्शन का बचाव किया है. उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘सबसे पहली बार उस्मान के ऐक्शन को लेकर जांच सिर्फ आईसीसी के बॉलिंग ऐक्शन टेस्टिंग सेंटर पर हो सकती है. दूसरी बात 15 डिग्री के ऐंगल का नियम है जिसके भीतर गेंदबाज को अपनी कोहनी रखनी और सीधी करनी होती है और मैदानी अंपायर के लिए इसे परख पाना की गेंदबाजी ऐक्शन 15 डिग्री से कम मुड़ा हुआ है या नहीं, असंभव है. और इसकी असली जांच करने का एक मात्र तरीका टेस्टिंग टूल ही है. यह एक ग्रे एरिया है और किसी को उस ग्रे एरिया का इस्तेमाल करने पर भला-बुरा कहना गलत है.’

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/