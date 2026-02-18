Hindi Cricket Hindi

I Just Like This Kind Of Situation For Batting Says Shivam Dube After India Beat Netherland In T20 World Cup

T20 World Cup 2026, IND vs NED: 'मुश्किल हालात में मजा आता है', दूबेजी की बात सुनकर दिल खुश हो जाएगा

शिवम दूबे ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ टी20 इंटरनेशनल स्कोर बनाया. उनकी पारी ने भारत को 193 रन के स्कोर तक पहूंचाने का काम किया. इसके बाद उन्होंने गेंदबाजी से भी अच्छा योगदान दिया.

अहमदाबाद: भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने आखिरी लीग मैच में नीदरलैंड्स को 17 रन से हरा दिया. भारत की जीत में ऑलराउंडर शिवम दूबे की अहम भूमिका रही. दूबे ने मुश्किल वक्त पर बल्लेबाजी करते हुए हाफ सेंचुरी लगाई. दूबे को उनके खेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. मैच के बाद दूबे ने कहा कि वह बल्लेबाजी करते हुए दबाव में थे लेकिन उन्हें इस तरह के हालात में बल्लेबाजी करना पसंद है.

भारत के 194 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड की टीम चक्रवर्ती (14 रन पर तीन विकेट) और शिवम दुबे (35 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने सात विकेट पर 176 रन ही बना सकी.

दूबे ने बनाई हाफ सेंचुरी

दुबे ने इससे पहले अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी के दौरान 31 गेंद में छह छक्कों और चार चौकों से 66 रन की पारी खेली. उन्होंने हार्दिक पंड्या (21 गेंद में 30 रन, तीन छक्के) के साथ पांचवें विकेट के लिए 35 गेंद में 76 रन की साझेदारी की. इसकी मदद से भारत ने छह विकेट पर 193 रन बनाए. कप्तान सूर्यकुमार यादव (34) और तिलक वर्मा (31) ने भी उपयोगी पारियां खेली.

दुबे ने भारत की 17 रन की जीत के बाद कहा, ‘हालात थोड़े मुश्किल थे लेकिन यह ऐसी स्थिति है जिसमें मुझे बल्लेबाजी करना पसंद है. मैं लुत्फ उठा रहा था. हालांकि मुझ पर दबाव था.’

दूबे ने बताया बैटिंग का फॉर्म्युला

उन्होंने कहा, ‘गेंद स्किड हो रही थी और नीची रह रही थी. एक गेंद काफी स्पिन भी हुई. मुझे पता था कि मैं बड़े शॉट खेल सकता हूं लेकिन स्थिति की मांग शुरुआत में कुछ अलग थी. मैं बाउंड्री मारने की कोशिश करता हूं और छक्के मारने में मजा आता है. मुझे पता है कि सभी गेंदबाज मुझे छकाने की कोशिश करेंगे. धीमी गेंद डालेंगे इसलिए मैंने खुद को तैयार किया.’

दुबे ने कहा कि वह अपनी बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी पर भी काफी मेहनत कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘जैसा कि कप्तान और कोच ने मेरे से कहा था कि मुझे स्ट्राइक ऊंचा रखना है. लेकिन यह स्थिति पर भी निर्भर करता है. गेंदबाजी में कड़ी मेहनत कर रहा हूं. नतीजे भी आ रहे हैं. कभी-कभी आपके खिलाफ बड़े शॉट खेले जाएंगे लेकिन आप विकेट भी लेंगे.’

भारत के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर भी दूबे के खेल से काफी प्रभावित नजर आए. उन्होंने कहा कि दूबे ने अपने खेल पर काफी मेहनत की है. उन्होंने कहा कि जिस तरह की गेंदों पर पहले दूबे फंसते थे अब वह उन पर बड़े शॉट खेलते हैं.

