यशस्वी जायसवाल ऐसी ही बेहतरीन शुरुआत करेगा इसका मुझे अहसास था: कोच ज्वाला सिंह

यशस्वी जायसवाल ने अपने डेब्यू टेस्ट में शतक जड़कर अपने इंटरनेशनल करियर के आगाज को यादगार बना लिया है. इससे उनके बचपन के कोच ज्वाला सिंह भी संतुष्ट हैं उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे ही प्रदर्शन का भरोसा था.

यशस्वी जायसवाल @ICCTwitter

यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) को बचपन के दिनों में क्रिकेट का ककहरा सिखाने वाले कोच ज्वाला सिंह को उम्मीद थी कि टीम इंडिया में जगह बनाने के बाद उनका शिष्य शानदार प्रदर्शन करेगा. और इस लेफ्टहैंडर युवा बल्लेबाज ने उन्हें निराश भी नहीं किया. इक्कीस साल के इस खब्बू बल्लेबाज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में शतकीय पारी खेली. वह शतक के साथ टेस्ट करियर का आगाज करने वाले भारत के 17वें बल्लेबाज बने.

Trending Now

वह 350 गेंद में 143 रन पर नाबाद हैं, जिससे भारत ने मैच के दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 162 रन की बढ़त बना ली. ज्वाला ने ब्रिटेन से ‘पीटीआई-भाषा’ को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘मैं उसके खेल में विकास होता देख खुश हूं. मुझे इसका अहसास था कि वह अच्छी शुरुआत करेगा. उसने आईपीएल में चार शानदार सत्र बिताए और घरेलू क्रिकेट में भी रनों का अंबार लगाया. उसने आईपीएल में दबाव की स्थिति में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों का सामना किया है.

उन्होंने कहा, ‘उसे यह पता है कि टॉप स्तर के गेंदबाजों का सामना कैसे करना है. एक खिलाड़ी के तौर पर रन बनाने की आदत होना जरूरी है. एक कोच के रूप में मैं हमेशा अपने खिलाड़ियों को गेंदबाज को नहीं बल्कि गेंद को परखने और उसकी योग्यता पर खेलने के बारे में सिखाता हूं.’

उन्होंने कहा, ‘किसी भी फॉर्मेट में मैदान में हमेशा 9 फील्डर होंगे चाहे वह टी20 हो या वनडे या टेस्ट. एक बल्लेबाज के रूप में आपको वर्तमान में रहना होगा और प्रत्येक गेंद को योग्यता के आधार पर सामना करना होगा और अपनी क्षमता पर विश्वास करना होगा.’ उन्होंने कहा, ‘मुझे खुशी है कि यशस्वी मैदान पर ऐसा करने में सक्षम है और मुझे सही साबित कर रहा है.’

जायसवाल 10 साल की उम्र में मुंबई के दादर आए थे और उन्होंने आजाद मैदान में क्रिकेट प्रशिक्षण लेना शुरू किया था. जायसवाल इस दौरान टेस्ट पदार्पण पर शतक जड़ने वाले मुंबई के लगातार चौथे बल्लेबाज बने. उनसे पहले श्रेयस अय्यर (vs न्यूजीलैंड, 2021), पृथ्वी साव (vs वेस्टइंडीज, 2018) और मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा (vs वेस्टइंडीज, 2013) ने ऐसा किया था.

ज्वाला ने कहा, ‘मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यह बहुत अच्छी शुरुआत होगी, लेकिन उसे अपनी बल्लेबाजी को सरल बनाए रखने की जरूरत है. एक खिलाड़ी के रूप में टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण है. टीम के लिए रन बनाना किसी भी खिलाड़ी का काम है.’

(एजेंसी: भाषा)

RECOMMENDED STORIES