‘विराट कोहली (Virat Kohli) को बार-बार आराम इसलिए दिया जा रहा है ताकि वह सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड न तोड़ सकें’- ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट के नाम से यह बात सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही थीं. लेकिन गिलक्रिस्ट ने ऐसे किसी भी बयान से इनकार किया है.

गिलक्रिस्ट ने एक्स (पहले ट्विटर) पर इस मसले पर सफाई दी है. एक यूजर ने सोशल मीडिया पर एडम गिलक्रिस्ट के नाम से एक बात फैलाई जा रही थी. इसमें गिलक्रिस्ट के हवाले से कहा जा रहा था, ‘कोहली को इन दिनों नियमित रूप से आराम दिया जा रहा है. मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वे चाहते हैं कि सचिन के रिकॉर्ड न टूटें.’

हालांकि जिस भी यूजर ने यह बात लिखी थी उसने यह साफ नहीं किया था कि वह सचिन के किस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसे तेंदुलकर की वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी की बात कर सकता है. तेंदुलकर के नाम वनडे इंटरनैशनल में 49 सेंचुरी हैं. वहीं विराट कोहली इस फॉर्मेट में 47 शतकों के साथ दूसरे पायदान पर हैं. उन्होंने हाल में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में सेंचुरी लगाई थी.

गिलक्रिस्ट ने इस झूठे कोट को रीशेयर करते हुए लिखा है, ‘कभी ऐसा नहीं कहा.’

Never said this. https://t.co/GgcgK0ukmG

— Adam Gilchrist (@gilly381) September 20, 2023