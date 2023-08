रोहित-द्रविड़ के बारे में पूछने पर Jasprit Bumrah ने कहा- मैं किसी की राय को गंभीरता से नहीं लेता

डबलिन, 17 अगस्त| पिछले कुछ सालों से टीम इंडिया एक के बाद एक कई खिलाड़ियों की चोट की वजह से परेशान है लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस को किसी भी खिलाड़ी की कमी उतनी नहीं खली जितनी कि जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की. ये तेज गेंदबाज पिछले साल ना एशिया कप में खेला और ना ही टी20 विश्व कप में. ऑस्ट्रेलिया में हुई विश्व कप सेमीफाइनल में जब इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के छक्के छुड़ा रहे थे तो भारतीय कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) और कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को भी बुमराह की ही याद आई.

अब जबकि बुमराह आयरलैंड के खिलाफ दौरे के साथ टीम इंडिया में लौट आए हैं तो उन पर फैंस की उम्मीदों का दबाव है. कोच द्रविड़ और कप्तान रोहित, दोनों ही चाहेंगे कि बुमराह आागमी एशिया कप और वनडे विश्व कप टूर्नामेंट में भारतीय पेस अटैक की अगुवाई करें लेकिन इस दिग्गज गेंदबाज ने अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा दबाव लेने से साफ इंकार कर दिया है.

गुरुवार को आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे रोहित और द्रविड़ की उम्मीदों के बारे में पूछा गया तो बुमराह ने कहा, “मैं उनकी राय का सम्मान करता हूं लेकिन चाहे वे अच्छी हों या बुरी, मैं किसी की राय को गंभीरता से नहीं लेता. मैं खुद पर दबाव नहीं डालना चाहता. मैं अपने ऊपर अनावश्यक उम्मीदें नहीं रखता.”

बुमराह ने कहा, “मैं लंबे समय के बाद वापस आ रहा हूं. मैं अभी इसका आनंद लेना चाहता हूं. मैं यह नहीं सोच रहा हूं कि मुझे बहुत योगदान देना है या मैं सब कुछ बदल दूंगा. मैं कम से कम उम्मीदों के साथ आ रहा हूं. अगर दूसरे उम्मीद कर रहे हैं, तो यह उनकी समस्या है, मेरी नहीं.”

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज पिछले काफी समय से पीठ में तनाव फ्रैक्चर से उबरने के बाद बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में काम कर रहे हैं. अपनी रीहैब प्रक्रिया के बारे में उन्होंने कहा, “सब अच्छा है, वापस आकर बहुत खुश हैं. एनसीए में बहुत मेहनत की है. यह एक लंबा सफर रहा है लेकिन हां, वापस आकर बहुत खुश हूं. मैं इसका इंतजार कर रहा हूं.”

उन्होंने कहा, “कुछ चीजें हैं जो आपके हाथ में नहीं हैं. आपको अपने शरीर का सम्मान करना होगा और उसे ठीक होने के लिए समय देना होगा. लेकिन इससे होता ये है कि वह आपको भूखा रखता है. मुझे समझ में आया कि जैसे ही मेरा शरीर ठीक हुआ, मैं थोड़ा अतिरिक्त कर सकता हूं. मैं पीछे नहीं हट रहा हूं. मैंने कई नेट सेशन किए हैं. सिर्फ एनसीए में ही नहीं, यहां तक कि गुजरात टीम के साथ घर पर भी. मुझ पर कोई रोक नहीं है. शरीर अच्छा महसूस करता है.”

चोटिल होकर क्रिकेट से मैदान से दूर जाने से पहले बुमराह तीनों फॉर्मेट में भारत के सबसे अहम खिलाड़ी थे लेकिन सर्जरी के बाद जब वो टीम इंडिया से बाहर थे तो लोगों ने उनके करियर के खत्म होने की भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया था.

उन्होंने कहा, “जब आपकी चोट गंभीर हो जाती है तो यह कई बार निराशाजनक हो जाता है. लेकिन खुद की काबिलियत पर शक करने और यह सोचने के बजाय कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगा.. मैंने अपने शरीर का सम्मान किया. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खत्म हो गया हूं या ये मेरे बुरे दिन हैं. मैं हमेशा सकारात्मक रहता था और उस खेल में वापस आने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता था जो मुझे पसंद है.”