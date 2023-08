विराट कोहली (Virat Kohli) एशिया कप (Asia Cup 2023) की तैयारियों में जुटे हैं. कोहली ने एशिया कप में कई यादगार पारियां खेली हैं. अपनी ऐसी ही एक पारी को याद करते हुए पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह वनडे क्रिकेट में इतनी बड़ी पारी खेल सकते हैं. कोहली ने एशिया कप 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ मीरपुर में 183 रन की पारी खेली थी. इस पारी के दम पर भारत ने जीत हासिल की थी. कोहली ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वनडे इंटरनैशनल में 183 रन की पारी खेल पाएंगे. कोहली ने कहा कि उस दिन वह अलग ही स्तर पर थे.

भारत के लिए कोहली नंबर तीन पर खेलने उतरे थे. उन्होंने 148 गेंद पर 183 रन बनाए थे. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 329 रन बनाए थे. पाकिस्तान के लिए सलामी बल्लेबाज मोहम्मद हफीज ने 113 गेंद पर 105 और नासिर जमशेद ने 104 गेंद पर 112 रन बनाए थे.

भारतीय टीम ने यह इस लक्ष्य को काफी आसानी से हासिल कर लिया था. कोहली ने अपनी पारी में 22 चौके और एक छक्का लगाया था. भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और गौतम गंभीर खाता खोले बिना आउट हो गए थे. सचिन तेंदुलकर ने 48 गेंद पर 52 रन बनाए थे. कोहली और तेंदुलकर के बीच दूसरे विकेट के लिए 133 रन की साझेदारी हुई थी. इसके बाद रोहित शर्मा ने 83 गेंद पर 68 रन बनाए. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 172 रन जोड़े.

कोहली ने स्टार स्पोर्ट्स के शो ‘द ब्लूज’ में उस पारी को याद किया. कोहली ने कहा कि वह कुछ खास खेलने की कोशिश नहीं कर रहे थे बल्कि यह सब खुद-ब-खुद हो रहा था.

उन्होंने कहा, ‘मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक पारी में इतने रन बनाऊंगा. और वह भी लक्ष्य का पीछा करते हुए- 183. उस दिन मैं नैचुरली अलग जोन में था. मैंने कुछ प्लान नहीं किया था. और मैं सब स्वाभाविक रूप से ऐसे शॉट खेल रहा था. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता गया मेरा खेल मजबूत होता गया.’

विराट ने आगे कहा, ‘बाद में मुझे अहसास हुआ कि मैंने शायद खुद को ही हैरान कर दिया है. मुझे लगता था कि मैं शतक बना सकता हूं. लेकिन 180 रन बनाना मेरे लिए बड़ी बात थी. खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसे मैच में जहां इतना कुछ दांव पर लगा हो.’

कोहली 183 रन बनाकर उमर गुल का शिकार बने. इस समय भारत का स्कोर चार विकेट पर 318 रन था. सुरेश रैान 6 गेंद पर 12 रन और महेंद्र सिंह धोनी 4 नाबाद ने भारत को 13 गेंद बाकी रहते जीत दिला दी.

भारत और पाकिस्तान के बीच 2 सितंबर को एशिया कप 2023 का मुकाबला होगा. विराट का कहना है कि भारत-पाकिस्तान मैच हमेशा ही बड़ा मैच होता है.