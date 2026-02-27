Hindi Cricket Hindi

I Talk To Jasprit Bumrah And Mohammed Siraj To Learn About Situations Says Arshdeep Ahead Of Ind Vs Wi Match T20 World Cup 2026

Arshdeep Singh Bowling: सीनियर्स से सलाह, पिता से बात, अर्शदीप सिंह से वेस्टइंडीज के खिलाफ 'करो या मरो' मैच से पहले बताया सीक्रेट

भारतीय टीम के पेसर अर्शदीप सिंह ने कहा कि वह मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह से परिस्थिति के बारे में सीखते रहते हैं. उन्होंने कहा कि वह टीम में सबसे युवा बॉलर हैं और उनहें सीनियर्स का अच्छा साथ मिलता है.

बुमराह अर्शदीप

चेन्नई: अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) टी20 इंटरनेशनल में भारत के सबसे कामयाब गेंदबाज हैं. बाएं हाथ के इस पेसर का कहना है कि ने कहा कि वह परिस्थितियों से तालमेल बैठाने और बल्लेबाजों पर हावी होने के लिए अब भी अपने सीनियर साथियों जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज से सीख ले रहे हैं.

अर्शदीप ने यहां टी20 विश्व कप के सुपर 8 के मैच में जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा तथा केवल 24 रन देकर तीन विकेट लिए.

भारत की 72 रन से जीत के बाद अर्शदीप ने पत्रकारों से कहा, ‘मैं अपनी बॉलिंग यूनिट में सबसे कम उम्र का हूं. टीम मुझ पर भरोसा दिखाती है. अगर आपको पावर प्ले में दो ओवर फेंकने का मौका मिलता है तो विकेट लेने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि उस समय बल्लेबाज रन बनाने के लिए जोखिम भरे शॉट खेलने की कोशिश करते हैं.’

उन्होंने कहा, ‘मैं गेंदबाजी कोच मोर्ने (मोर्केल) के साथ इस पर काम कर रहा हूं कि मैं कैसे ऐक्टिव रह सकता हूं. मैं कैसे बल्लेबाजों पर हावी हो सकता हूं, हालात के अनुसार खुद को कैसे ढाल सकता हूं और अपने खेल में कैसे बदलाव ला सकता हूं. मेरा साथ देने के लिए मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक (पंड्या) भाई जैसे बहुत अच्छे गेंदबाजी पार्टनर हैं.’

अर्शदीप से पूछा गया कि क्या 256 रन के विशाल स्कोर बनाने से गेंदबाजों को मदद मिली, उन्होंने कहा, ‘हम इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे कि हमने कितने रन बनाए. हम बस अपनी रणनीति के अनुसार गेंदबाजी करना चाहते थे और अपने स्तर को बनाए रखना चाहते थे. हम हमेशा एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि विकेट और मैदान की स्थिति के अनुसार 160 या 180 रन का स्कोर.’

उन्होंने कहा, ‘इसलिए हम हमेशा एक गेंदबाजी इकाई के रूप में अपने स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं. अतिरिक्त 20, 30, 40, 70 रन का फायदा होना अच्छी बात है. लेकिन हमारा ध्यान एक गेंदबाजी यूनिट के रूप में अपने स्तर को ऊपर उठाने पर होता है.’

Add India.com as a Preferred Source

भारत अब सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए एक मार्च को कोलकाता में दो बार के चैंपियन वेस्टइंडीज का सामना करेगा, जो एक तरह से नॉकआउट मुकाबला होगा. अर्शदीप जानते हैं कि उनके सामने आगे क्या चुनौती है.

उन्होंने कहा, ‘वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बीच के ओवरों में अच्छा प्रदर्शन किया. इसलिए मुझे लगता है कि वे भी स्थिति के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं, लेकिन हम विकेट और परिस्थितियों को देखकर अपनी रणनीति बनाएंगे.’ अर्शदीप ने कहा कि खिलाड़ी और उनके परिवार के सदस्य वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए मैच पर नजर रखे हुए थे.

उन्होंने कहा, ‘मेरा परिवार कमरे में था. जब वेस्टइंडीज के बल्लेबाज जोरदार शॉट लगा रहे थे, तो मेरे पिताजी ने कहा, तुम यह क्या कर रहे हो. मैंने कहा, कोई बात नहीं बस मैच का आनंद लो और उम्मीद करो कि साउथ अफ्रीका जीते और हम अपने दोनों मैच अच्छे से जीतें.’

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/