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I Think Pink Looks Good On Me Ravindra Jadeja Reacts Good Performance Against Csk In Ipl 2026

IPL 2026: RR vs CSK- चेन्नई सुपर किंग्स की कमर तोड़ने के बाद बोले रवींद्र जडेजा- मुझ पर गुलाबी जर्सी अच्छी लगती है

पारी की शुरुआत में ही लड़खड़ा चुकी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सरफराज खान और शिवम दुबे फिर से पारी जमाने की कोशिश में थे, तभी रवींद्र जडेजा ने एक ही ओवर में दोनों का काम तमाम कर दिया. इस परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने IPL में बदली अपनी टीम पर कहा...

रवींद्र जडेजा @IPL-BCCI

साल 2012 से ही चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का हिस्सा रहे रवींद्र जडेजा इस लीग में अब अपनी पुरानी टीम राजस्थान रॉयल्स (RR) में लौट आए हैं. IPL 2026 सीजन की शुरुआत से पहले चेन्नई ने उन्हें और सैम करन को संजू सैमसन के बदले ट्रेड कर लिया था. इस बदलाव के बाद दोनों टीमों के बीच सीजन की पहली टक्कर हुई, जहां राजस्थान रॉयल्स ने 5 बार की इस चैम्पियन टीम को निचोड़ कर रख दिया. चेन्नई की टीम यहां सिर्फ 127 रन बनाकर सिमट गई. उसके इस हाल में रवींद्र जडेजा की भूमिका भी खास रही, जिन्होंने उसकी शुरुआत में लड़खड़ाने के बाद दोबारा पनप रही पारी पर एक ही ओवर में दो विकेट लेकर फिर से दबाव में धकेल दिया.

सोमवार को बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में सीएसके के खिलाफ मैच में जडेजा ने बेहतरीन गेंदबाजी की. उन्होंने इस मैच में 3 ओवर फेंककर 2 विकेट अपने नाम किए. उन्होंने सरफराज अहमद (17) और शिवम दुबे (6) को अपना शिकार बनाया. ये दोनों ही झटके उन्होंने अपने पहले ही ओवर में दिए, जब वह पारी के 8वें ओवर में बॉलिंग पर आए थे. इन दो झटकों के चलते 8 ओवर बाद 57 रन पर 6 विकेट हो गया था.

सीएसके की पारी खत्म होने के बाद जडेजा ने कहा है कि उन पर गुलाबी जर्सी अच्छी लगती है. वह मैच के पहले हाफ के बाद RR के डगआउट में जाने से पहले अपने प्रदर्शन पर बात करने के लिए माइक पर आए. RR में अपनी वापसी पर इस दिग्गज ऑलराउंडर ने कहा कि मुझे लगता है कि मुझ पर गुलाबी रंग अच्छा लगता है.

अपनी गेंदबाजी पर जड्डू ने कहा, ‘मैं शिवम दुबे को काफी समय से जानता हूं. उसके खिलाफ नेट्स में काफी गेंदबाजी की है, इसलिए पता है कि वह स्पिनरों का सामना कैसे करते हैं. मैं इसके लिए तैयार था और मैंने ऑफ-स्टंप के बाहर गेंदबाजी करने की कोशिश की. मुझे पता था कि वह मेरे खिलाफ बड़े शॉट खेलने की कोशिश करेंगे. मुझे लगा कि विकेट थोड़ा चिपचिपा है और गेंद टर्न हो रही है, इसलिए मुझे गेंदबाजी करने में बहुत मजा आया. मेरा काम बस सही जगहों पर गेंद डालना था और बाकी काम पिच पर छोड़ देना था.’

रवींद्र जडेजा की आरआर के साथ यह दूसरी पारी है. आरआर ने शेन वॉर्न की कप्तानी में 2008 में खेला गया आईपीएल का पहला सीजन जीता था. जडेजा उस टीम के सदस्य रहे हैं. जडेजा 2012 में सीएसके के साथ जुड़ गए थे और 2025 तक टीम का हिस्सा रहे. इस बीच, 2016 और 2017 में वह गुजरात लॉयन्स के लिए खेले थे. इन दोनों सीजन में सीएसके प्रतिबंधित थी. जडेजा सीएसके के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं और कई बार टीम को चैंपियन बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है. 2023 के फाइनल में आखिरी 2 गेंदों पर जडेजा ने चौका और छक्का लगाकर सीएसके को आखिरी बार चैंपियन बनाया था. उस पारी को शायद ही कोई सीएसके फैन भूलेगा.

आईपीएल 2026 में ट्रेड के जरिए जडेजा RR में आए हैं. आरआर इस अनुभवी ऑलराउंडर से वैसे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी जैसा वह सीएसके का हिस्सा बनकर किया करते थे. जडेजा पहले मैच में गेंदबाजी में टीम की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं.

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(एजेंसी: आईएएनएस)