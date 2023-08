IND vs WI: शानदार डेब्यू करने वाले तिलक वर्मा बोले- अब वर्ल्ड कप जीतना है सपना

भारत के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा (Tilak Varma) को गुरुवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज में इंटरनेशनल करियर की शुरुआत का मौका मिल गया. उनका डेब्यू शानदार रहा, उन्होंने यहां लगातार दो छक्के जड़कर अपनी बैटिंग की शुरुआत की और इस मैच में 22 बॉल में 39 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे. इसके अलावा उन्होंने फील्डिंग के दौरान एक हैरतअंगेज कैच भी लपका. 20 वर्षीय तिलक ने कहा कि उन्हें भरोसा नहीं था कि भारत के लिए डेब्यू का मौका इतनी जल्दी मिल जाएगा. लेकिन अब यह सपना पूरा होने के बाद उनका अगला टारगेट वर्ल्ड कप जीतना है.

2020 अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रहे 20 वर्ष के वर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 मैच में 22 गेंद में 39 रन बनाए. वर्मा ने बीसीसीआई द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में कहा, ‘हर किसी का सपना देश के लिए खेलने का होता है. मैने कभी सोचा नहीं था कि करियर में इतनी जल्दी भारत के लिए खेलने का मौका मिलेगा. अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद कोरोना महामारी आ गई तो मुझे लगा कि जो भी मौका मिले, उसमें खेल लो.’

मुंबई इंडियंस के लिए 2023 आईपीएल में 343 रन बनाने वाले वर्मा ने कहा, ‘बचपन से मेरा सपना भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतने का रहा है. मैं हमेशा यही सोचता रहता हूं कि वर्ल्ड कप कैसे जीता जाए. मैं इसकी कल्पना करता रहता हूं कि मैं बल्लेबाजी के लिए जा रहा हूं और हमने वर्ल्ड कप जीत लिया.’