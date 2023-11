नई दिल्ली. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली ने आईपीएल में खेलने की इच्छा जताई है. हसन अली ने आईपीएल को दुनिया की सबसे बड़ी लीग बताते हुए कहा कि इस लीग में हर खिलाड़ी खेलना चाहता है. अगर उन्हें भविष्य में खेलने का मौका मिलता है तो वह इस लीग का हिस्सा बनना चाहेंगे.

हसन अली वनडे वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे. वह पाकिस्तान सुपर लीग, कैरेबियाई प्रीमियर लीग और लंका प्रीमियर लीग जैसे टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, मगर आईपीएल में हिस्सा लेने की उनकी दिली ख्वाहिश है. हसन अली ने पाकिस्तान के लिए 22 टेस्ट, 66 वनडे और 50 टी20 मैच खेले हैं. उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 से ज्यादा विकेट है.

समा टीवी पर इंटरव्यू के दौरान हसन अली ने आईपीएल को लेकर अपने दिल की बात कही है. हसन अली से जब पूछा गया कि अगर उनको आईपीएल खेलने के लिए ऑफर आया तो वह क्या करेंगे. उसके जवाब में उन्होंने कहा, आईपीएल बहुत बड़ी लीग है और उसमें ग्लैमर है, पैसा है. हर प्लेयर खेलना चाहता है, हमलोग नहीं खेल पाते हैं, उसके कारण पर मैं नहीं बात करुंगा. मेरी ख्वाहिश है कि मैं आईपीएल खेलूं. अगर हमें इजाजत मिलती है तो मैं इस लीग में जरूर खेलूंगा.

Hassan Ali shares his thoughts if he gets an offer to play IPL#SamaaTV #SamaaLounge #HassanAli #IPL #PakistaniCricketer #PCB #IndianPremierLeague #CricketTwitter pic.twitter.com/w7lT8HedCA

— SAMAA TV (@SAMAATV) November 26, 2023