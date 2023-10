IND vs PAK विश्व कप मुकाबले से पहले शाहीन अफरीदी ने दी चेतावनी- भारत के खिलाफ 5 विकेट लूंगा

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले से पहले पाक तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) ने भारतीय बल्लेबाजो के लिए चेतावनी जारी की है. गुरुवार को अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अभ्यास करने आए अफरीदी ने कहा, “भारत के खिलाफ 5 विकेट लूंगा.”

14 अक्टूबर, शनिवार को इसी स्टेडियम में रोहित शर्मा की टीम इंडिया और बाबर आजम की पाकिस्तान टीम के बीच विश्व कप लीग मैच खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान, दोनों ही टीमें अपने दोनों लीग मैच जीत चुकी हैं, ऐसे में ये मुकाबला दोनों के लिए प्वाइंट्स टेबल में आगे बढ़ने का मौका होगा.

भारत के खिलाफ मैच से पहले बाबर आजम एंड कंपनी ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अभ्यास सेशन का आयोजन किया. इस दौरान पाकिस्तान के बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज, लेग स्पिनर शादाब खान और लेग स्पिनर इफ्तिखार अहमद ने विश्व कप के महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले ‘स्पॉट’ गेंदबाजी का अभ्यास किया.

Shaheen Shah Afridi said “I will take a 5-wicket haul against India.”

