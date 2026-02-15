By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
मेरी तो दुआ है अल्लाह-ताला बारिश कर दे..., भारत-पाक मैच से पहले बासित अली का अनोखा बयान
T20 World Cup 2026: बासित अली ने कहा है कि वह चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मैच में बारिश आ जाए और दोनों टीमों को एक-एक अंक मिल जाए.
भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आज मैच रविवार 15 फरवरी को कोलंबो में होगा. हालांकि इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है. भारत और पाकिस्तान दोनों के फैन चाहते हैं कि मैच पूरा हो. वे इसका पूरा लुत्फ उठा सकें. लेकिन इस बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली की राय कुछ अलग है. बासित अली का कहना है कि वह बारिश के लिए दुआ कर रहे हैं. उनका यह अनोखा बयान वायरल हो रहा है. ए स्पोर्ट्स पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि पूरा मैच होने के बजाय वह बारिश होना ज्यादा पसंद करेंगे.
बासिल अली ने कहा, ‘मेरी तो दुआ है अल्लाह-ताला बारिश कर दे. बिलकुल ही मैच न हो. दोनों टीमों को एक-एक अंक मिल जाना चाहिए.’
इसके बाद बासित अली से पूछा गया, ‘क्या आप डर गए हैं?’
बासित अली ने जवाब दिया, ‘नहीं मैं डरा. मैं बारिश के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे हार से डर है. दोनों टीमों को एक-एक अंक मिल जाएगा.’
इसके बाद शो के होस्ट ने कहा, ‘लेकिन, हम पूरा मैच चाहते हैं.’
इसके बाद बासित ने बिना कोई कारण बताए कहा, ‘मैं पूरी बारिश चाहता हूं.’
पाकिस्तानी पत्रकार शाहिद अख्तर हाशमी भी इस शो का हिस्सा थे. उन्होंने भारत-पाकिस्तान मैच पर बड़ी मजेदार बात कही.
उन्होंने 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में बारिश की आशंका थी. मेलबर्न में होने वाले मैच में मौसम खलल डाल सकता ता लेकिन बारिश की सभी संभावनाएं गलत साबि हुईं और पूरा मैच हुआ.
उन्होंने कहा, ‘अल्लाह मियां को मंजूर था वो मैच होना और हमारा हारना.’
कैसा है कोलंबो का मौसम
एक्यूवेदर की रिपोर्ट की मानें तो भारत पाकिस्तान के इस मैच में बारिश का खतरा बहुत बड़ा है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस मुकाबले में मौसम पर बारिश का असर हो सकता है. दोपहर के करीब बारिश का खतरा 49 फीसदी है. यानी दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक बाशि का जोखिम ज्यादा है. शाम पांच बजे के करीब यह 63 फीसदी तक पहुंचा है.
हालांकि शाम सात बजे के करीब मौसम में काफी सुधार आ सकता है. और इसी वक्त मैच शुरू होना है. और उस वक्त बारिश की संभावना सिर्फ 9 फीसदी है. एक बड़ा खतरा यह है कि क्या बारिश टॉस के बाद होगी या उससे पहले.
श्रीलंका के मौसम विभाग ने भारत पाकिस्तान मैच से पहले चेतावनी जारी की है, ‘कृपया सावधान रहें. 15 फरवरी को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण से निम्न-दबाव का क्षेत्र बन रहा है.’
