पाकिस्तान के खिलाफ मैच में विराट कोहली (Virat Kohli) ने मैचविनिंग अर्धशतकीय पारी खेली लेकिन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने भी उनका पूरा साथ दिया. पांड्या ने कोहली के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 113 रन की अहम साझेदारी बनाई. हालांकि पांड्या आखिरी ओवर की पहली गेंद पर आउट होने की वजह से मैच खत्म करने में असफल रहे लेकिन उनकी 40 रनों की पारी ने टीम इंडिया की जीत की नींव रखी.

मैच के बाद कोहली के साथ अपनी शतकीय साझेदारी पर बात करते हुए पांड्या ने कहा कि जब उन्हें पता था कि विराट मुश्किल समय में भारत को जीत दिलाने की काबिलियत रखते हैं और वो पूर्व कप्तान के लिए गोली खाने को भी तैयार थे.

बीसीसीआई के आधिकारिक अकाउंट से पोस्ट किए गए वीडियो में हार्दिक ने कहा, "जब मैं बल्लेबाजी करने के लिए आ रहा था, तो आपने देखा. मैं आपके लिए गोली भी खा लेता लेकिन उस समय आपको आउट नहीं होने देता. मेरा लक्ष्य सरल था. आपका समय आसान बनाना था क्योंकि आपने कई अहम मैचों में इतने सालो में ऐसा किया है. और दबाव संभालने में आपसे बेहतर कोई नहीं है. मैं सिर्फ खेलना चाहता था और नहीं चाहता था कि हम दोनों में से कोई भी आउट हो."

पांड्या ने कहा, “हालांकि हमारे पास आने वाले कई खिलाड़ी थे और जो हमें खेल जीतने में मदद कर सकते थे, जो उन्होंने अंततः किया. लेकिन मेरे लिए ये महत्वपूर्ण था कि आप और मैं क्रीज पर बने रहें. मुझे विश्वास था कि हम ऐसा कर सकते हैं, तब भी जब 3 ओवर में 40 की जरूरत थी, यहां तक कि जब हम गेंद को मिस भी कर रहे थे तो मुझे पता था कि हम में से एक कुछ खास करेगा.”

