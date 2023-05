कहां लिखा है- मैं उम्र में MS धोनी से बड़ा तो उनका फैन नहीं हो सकता! लूंगा एक और ऑटोग्राफ: सुनील गावस्कर

इस सीजन जब चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने लीग स्टेज में अपने घर का आखिरी मैच खेला तो कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) अपनी टीम के साथ मैदान का चक्कर काट रहे थे. वह आखिरी लीग मैच के बाद फैन्स का अभिवादन कर रहे थे क्योंकि धोनी की टीम कि तब तक प्लेऑफ में जगह पक्की नहीं हुई थी और उस मैच में वह केकेआर से भी हार गई थी. ऐसे में संभव यह भी था कि शायद सीएसके प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाए. इस बीच कॉमेंट्री टीम का हिस्सा रहे सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) भी धोनी के पास गए तो उन्होंने धोनी को पैन पकड़ाकर अपनी शर्ट पर ऑटोग्राफ लिए. गावस्कर ने कहा कि यह उनके लिए खास पल है क्योंकि धोनी उनके फेवरेट क्रिकेटर हैं.

इसके बाद जब रविवार को एक बार फिर सुनील गावस्कर से धोनी के ऑटोग्राफ का जिक्र छिड़ा, तो गावस्कर ने कहा कि आखिर उनका फैन होने में क्या गलत है. दरअसल गावस्कर से सवाल पूछा गया था कि वह सबके हीरो हैं और एमएस धोनी के भी होरो वह खुद होंगे. लेकिन धोनी आपके हीरो हैं तो यह कुछ अलग है.

इस पर 73 वर्षीय सुनील गावस्कर ने कहा, ‘भई इसमें क्या गलत है अगर मैं उनका फैन हूं तो.. ऐसा कहां लिखा है कि अगर मैं उम्र में धोनी से बड़ा हूं तो मैं उनका फैन नहीं हो सकता. मैं तो साल 2007 से ही उनका फैन हूं, जब उन्होंने पहली बार भारत को वर्ल्ड टी20 चैम्पियन बनाया था. इसके बाद से मैं उनका मुरीद हूं.’