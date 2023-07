Ashes 2023: जॉनी बेयरस्टो के रन आउट पर बोले कप्तान बेन स्टोक्स- मैं ऐसे कोई मैच नहीं जीतना चाहता

इंग्लैंड में खेली जा रही एशेज (Ashes 2023) सीरीज अब विवादों में घिर गई है. ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले दो टेस्ट के बाद 2-0 से आगे है लेकिन अब क्रिकेट में उसकी खेल भावना पर सवाल उठ रहे हैं. रविवार को लॉर्ड्स टेस्ट के अंतिम दिन उसने जिस अंदाज में जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) को रनआउट किया उस पर कई जानकार निराश और हैरान हैं. मैच खत्म होने के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की जगह वह होते तो पहले खेल भावना पर विचार करते और वह ऐसे कोई मैच नहीं जीतना चाहता.

दरअसल इंग्लैंड के टीम लॉर्ड्स टेस्ट की चौथी और अंतिम पारी में 371 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी. यहां पारी के 52वां ओवर फेंक रहे कैमरन ग्रीन की आखिरी गेंद को जॉनी बेयरस्टो ने लेफ्ट कर दिया था, जो कि एक शॉर्ट बॉल थी. बेयरस्टो बॉल लेफ्ट करने के बाद अपना पैर क्रीज पर रगड़कर बाहर निकले थे. वह दूसरे छोर पर खड़े कप्तान बेन स्टोक्स से बातचीत के लिए आगे बढ़ रहे थे कि विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने गेंद स्टंप्स पर मार दी और पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने यहां आउट की अपील कर दी.