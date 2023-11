वायु सेना के विमान बनेंगे वर्ल्ड कप की शान, फाइनल के दिन हवा में दिखाएंगे करतब

नई दिल्ली. देवी और सज्जनों क्रिकेट वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) के फाइनल का लुत्फ लेने का मन है तो मैच के दिन दोपहर 1.30 बजे से रात 11 बजे तक के अपने सभी दूसरे कार्यक्रम टाल दीजिए. भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले में आमने-सामने होंगी तो आपको यहां पलक झपकने का भी मौका नहीं मिलेगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस मैच के लिए ऐसा कार्यक्रम बनाया है कि मैच के छोटे से लेकर बड़े ब्रेक के दौरान भी आप अपनी सीट या टीवी सेट के सामने से हट नहीं पाएंगे. इस मैच के लिए वायु सेना ने भी खास तैयारी की है. मैच में टॉस के बाद आपको सीधे अपनी निगाह आसमान की करनी होगी, जहां वायुसेना के विमान हवा में करतब करते दिखेंगे.

बीसीसीआई ने शनिवार सुबह अपने अधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स (पूर्व में टि्वटर) पर इस मैच का पूरे कार्यक्रम का खुलासा किया है. मैच में रोमांच के लिए वायुसेना के विमान से लेकर म्यूजिक की धुन पर थिरकने के भी खास इंतजाम हैं. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल के दिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लाखों लोगों की मौजूदगी में यह दिन क्रिकेट के इतिहास में खास हो जाएगा.

It doesn’t get any bigger than this 👌👌

The ICC Men’s Cricket World Cup 2023 Final is filled with stellar performances and an experience of a lifetime 🏟️👏#CWC23 pic.twitter.com/nSoIxDwXek

— BCCI (@BCCI) November 18, 2023