Ibrahim Zadran Becomes The First Afghanistan Batter To Score A World Cup Hundred

इब्राहिम जादरान ने रचा इतिहास, विश्व कप में शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी बने

इब्राहिम जादरान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 129 रन (143 गेंद) की नाबाद पारी खेली. अपनी पारी में उन्होंने आठ चौके और तीन छक्के भी लगाए.

(Photo credit-@ACBofficials Twitter)

मुंबई. अफगानिस्तान के युवा बल्लेबाज इब्राहिम जादरान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में इतिहास रच दिया. इब्राहिम जादरान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाया. वह विश्व कप में शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी बने हैं. इसके अलावा वह विश्व कप में शतक लगाने वाले चौथे सबसे युवा खिलाड़ी भी हैं.

इब्राहिम जादरान ने विश्व कप में अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ा स्कोर बनाया. उन्होंने समीउल्लाह शिनवारी (96 रन) को पीछे छोड़ा.

वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर:

129* – इब्राहिम जादरान vs ऑस्ट्रेलिया, मुंबई, 2023

96 – समीउल्लाह शिनवारी vs स्कॉटलैंड, 2015

87 – इब्राहिम जादरान vs पाकिस्तान, चेन्नई, 2023

86 – इकराम अलीखिल vs वेस्टइंडीज, लीड्स, 2019

80 – हशमतुल्लाह शाहिदी vs भारत, दिल्ली, 2023

80 – रहमानुल्लाह गुरबाज vs इंग्लैंड, दिल्ली, 2023

इसके अलावा वह वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले चौथे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने. पॉल स्टर्लिंग इस लिस्ट में पहले नंबर पर है. वर्ल्ड कप में आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग के नाम 20 साल 196 दिन में शतक लगाने का रिकॉर्ड है. इब्राहिम जादरान ने 21 साल 330 दिन में यह कारनामा किया.

वर्ल्ड कप में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी:

20 वर्ष 196 दिन – पॉल स्टर्लिंग (आयरलैंड) vs नीदरलैंड्स, कोलकाता, 2011

21 वर्ष 76 दिन – रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) vs वेस्टइंडीज, जयपुर, 1996

21 वर्ष 87 दिन – अविष्का फर्नांडो (श्रीलंका) vs वेस्टइंडीज, चेस्टर-ले-स्ट्रीट, 2019

21 वर्ष 330 – इब्राहिम जादरान (अफगानिस्तान) vs ऑस्ट्रेलिया, मुंबई, 2023

22 वर्ष 106 दिन – विराट कोहली (भारत) vs बांग्लादेश, मीरपुर, 2011

22 वर्ष 300 दिन – सचिन तेंदुलकर (भारत) बनाम केन्या, कटक, 1996

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी:

20 वर्ष 282 दिन – मोहम्मद अशरफुल (बांग्लादेश), कार्डिफ़, 2005

21 वर्ष 138 दिन – सचिन तेंदुलकर (भारत), कोलंबो आरपीएस, 1994

21 वर्ष 309 दिन – डेविड गॉवर (इंग्लैंड), मेलबर्न, 1979

21 वर्ष 330 दिन – इब्राहिम जादरान (अफगानिस्तान), मुंबई , 2023

21 वर्ष 341 दिन – क्विंटन डी कॉक (दक्षिण अफ्रीका), सिडनी, 2014