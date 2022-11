1st ODI: 'अफगान लड़ाकों' ने 'श्रीलंकाई शेरों' का किया शिकार, इब्राहिम जादरान के शतक से रचा इतिहास

Sri Lanka vs Afghanistan, 1st ODI: इब्राहिम जादरान (106) के ऐतिहासिक शतक और फजल हक फारुकी (4 विकेट) की धारदार गेंदबाजी के दम पर अफगानिस्तान ने श्रीलंका की धरती पर इतिहास रच दिया है. अफगानिस्तान ने वनडे पहले मुकाबले में श्रीलंका को 60 रन से करारी शिकस्त दी है. अफगानिस्तान की श्रीलंका में अब तक की यह पहली वनडे जीत है.

इब्राहिम जादरान ने अफगानिस्तान के लिए बनाया सर्वोच्च वनडे स्कोर

अफगानिस्तान ने शुक्रवार को पल्लेकेले में खेले गए मैच में इब्राहिम जादरान के शतक (106 रन), गुरबाज (53 रन) और रहमत शाह (52 रन) के अर्धशतक से 50 ओवर में आठ विकेट पर 294 रन का स्कोर खड़ा किया. ओपनर गुरबाज और इब्राहिम जादरान के बीच 84 रन की साझेदारी हुई. नजीबुल्लाह ने 42 रन और गुलबदीन ने 22 रन का योगदान दिया. जादरान ने 120 गेंदों पर 11 चौके ठोके. वनडे में किसी भी अफगानिस्तानी बल्लेबाज का यह अब तक का सर्वोच्च स्कोर है.

फजल हक फारुकी ने ढाया कहर

लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम 38 ओवर में 234 रन पर ढेर हो गई. पाथुम निशंका 85 रन और वनिंदु हसरंगा 66 रन (46 गेंद) को छोड़कर कोई और बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका. फजल हक फारुकी ने नौ ओवर में 49 रन देकर चार विकेट लिए, वहीं गुलबदीन को तीन सफलता मिली. अफगानिस्तान के लिए इस मुकाबले में फजल हक फारुकी श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे. उन्होंने तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में 4 शिकार किए. फजल हक फारुकी ने पंथुम निसंका, दिनेश चांडीमल, वानिंदु हसरंगा और धनंजय डिसिल्वा को आउट किया.